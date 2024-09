EC SAPEM informa que no realiza llamados telefónicos para solicitar depósito de dinero o claves, ni promociona formas de pago para avanzar en cancelaciones de deuda.

Para prevenir las estafas la Distribuidora brinda la siguiente información y recomendaciones.

A – Ante un llamado que te genera sospecha de engaño:

1- Cortár la comunicación

2- Llamár al 911 e informar lo sucedido

3- No transferir dinero ni brindar información personal o familiar a desconocidos.

5- No brindar información sobre tarjetas de créditos ni sobre contraseñas bancarias por teléfono, whatsApp, etc.

7- No contestar llamados o SMS de números desconocidos.

Tipos de llamadas

LLamadas para ofrecer ayuda.

Dicen que el dinero de las cuentas o la de familiares está en riesgo, hacen sacar el dinero o brindar información personal sobre el Banco con el que se opera.

LLamadas para otorgar un beneficio. Se hacen pasar por empleados de la Anses, bancos o EC SAPEM.

LLamadas para decir que se ganó un premio por ser buen cliente (auto, casa, beneficio de empresa de telefonía a la que pertenece) y dicen lo que hay que hacer para recibirlo, allí se encuentra escondida la estafa.

LLamadas por emergencia familiar. Dicen que alguien de la familia sufrió un accidente y debe entregar dinero para asistirlo de manera urgente.

LLamadas haciéndose pasar por un familiar.

Avisan que va a pasar el contador u otra persona a buscar dinero por diferentes motivos.

LLamadas de un supuesto call center. Pueden hacerse pasar por personas que trabajan en un call center. En esos casos pueden simular sonidos ambiente que existen en los centros de atención al cliente.

Por Internet

Las estafas pueden darse a través de flyers o

correos electrónicos con información fraudulenta de suplantación de identidad o perfiles falsos en redes sociales de entidades bancarias u otras empresas.

Antivirus falsos, inician con una advertencia emergente que dice que el usuario tiene un virus. Luego, la ventana emergente lleva al usuario a creer que si hacen clic en el vínculo, la infección se limpiará. Los delincuentes informáticos usan la promesa de “antivirus gratuito” para implantar software malicioso en el dispositivo de la víctima.

Recomendaciones

No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico,podrían ser fraudulentos. Asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. Leer cada correo electrónico recibido con cuidado.

No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco. Tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad.

No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

Información pública sobre datos personales

Los estafadores buscan información en las cuentas de redes sociales, en los perfiles públicos de bases de datos públicas y, también, en bases de datos ilegales.

Mientras más datos personales se publiquen ysean accesibles para todos, más fácil les resulta a los estafadores conocerte a vos y a los integrantes de tu familia.

Es importante revisar las configuraciones y permisos de computadoras y celulares para asegurar la privacidad de los datos que contienen.

IMPORTANTE

Corte las llamadas dudosas, buscár el número desde donde te llamaron y hacer la denuncia al 911.

Recordar:

* Si te indican que recibirás un beneficio, nunca deberías entregar dinero.

* Ninguna empresa importante se maneja con la modalidad de trasladar a una persona al cajero.

* Ninguna transacción comercial es tan urgente como para no tomarse unos minutos y certificar que lo que se está haciendo se encuentra dentro de lo legal.

Generalmente, el estafador busca colocar a la víctima en la urgencia o ultimátum para ponerlo nervioso, y con ello, logra rápidamente su cometido, porque mientras más transcurra el tiempo la víctima puede llegar a informarse.