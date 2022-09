Desde la empresa provincial de energía EC Sapem se solicitó a Nación prorrogar

la implementación de la facturación según lo establecido en la segmentación

tarifaria. Para el caso, que se facture el consumo de energía desde el 1 de octubre

con el objetivo de ampliar la cantidad de familias catamarqueñas a la energía

subsidiada.

En declaraciones radiales, el presidente de la empresa, Jeremías Prieto, detalló

que el petitorio se hizo formalmente a la Subsecretaria de Planeamiento

Energético de Nación. Allí, se solicita una prórroga de 30 días para la

implementación de la facturación. De acuerdo a lo que indicó el funcionario,

distribuidoras de energía de otras provincias también hicieron lo propio.

Además, detalló que en Catamarca hay más de 40.000 usuarios que no se

inscribieron en el Registro de Acceso al Subsidio de Energía, que son usuarios

que pagarán la tarifa plena de la energía.

Para facilitar la inscripción, la empresa trabaja en zonas donde se registran los

mayores números de usuarios que no formalizaron el trámite. “Se apunta lograr

que los subsidios sigan llegando a los sectores vulnerables y a todas las personas

usuarias que lo necesiten, cualquiera haya sido el motivo por el que no se

inscribieron oportunamente”, remarcó Prieto en ese orden de ideas.