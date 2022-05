Música

Dua Lipa reveló que ya tiene escrito la mitad del material de su tercer álbum .

La cantante de “New Rules” reveló en una entrevista con la revista estadounidense Vogue que ha estado trabajando en su nueva música y que ha avanzado mucho en la continuación de “Future Nostalgia”, del 2020.

Cuando se le preguntó si será diferente a su trabajo anterior, Dua insinuó que su nuevo material será maduro y franco. “Definitivamente he crecido. En general, ya sea en el plano sonoro o en los temas, he madurado. Es como si estuviera entrando en mi poder y no tuviera miedo de hablar de las cosas. Se trata de entender lo que quiero”, declaró.

Dua lanzó “Future Nostalgia” justo después de que se produjera la pandemia en marzo del 2020 y tuvo que posponer la gira varias veces antes de que finalmente comenzara en febrero. La joven de 26 años admitió que, aunque se siente emocionada al ver la reacción de sus fans ante la música, siente que ha pasado un poco de esos temas.

“No pude ver la reacción de la gente ante el álbum en la vida real. Así que estar de gira y ver a las multitudes es como, ‘Oh, fue un álbum realmente grande’. Me emociona tanto ver a la gente reunida como colectivo”, compartió la cantante. “Durante dos años estuvimos congelados. No conseguí hacer estas canciones de la forma en que las había imaginado, y ahora que he podido montar un espectáculo en torno a ellas, me parecen nuevas. Pero también siento que estoy avanzando un poco. Especialmente ahora que he empezado a escribir de nuevo y a trabajar en nueva música”.

La gira Future Nostalgia Tour termina en noviembre.