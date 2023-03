Doro y Brandán, condenados a 6 y 10 años de prisión por las compras directas

Conformidad

Al aguardo de los fundamentos, Mauvecín destacó que el Tribunal “seguramente valoró las pruebas aportadas en una causa con más de 20 cuerpos”. “Es un Tribunal serio, y de hecho el propio Brandán lo reconoció”, remarcó.

Respecto de las diversas críticas que el MPF recibió de los abogados defensores, Mauvecín tomó distancia y aseguró que “es muy común que en los juicios critiquen la investigación penal”. “Para mí ha sido excelente. El fiscal Ezequiel Walther ha sido un fiscal excelente y la investigación fue brillante”, valoró el fiscal de Cámara. Además, agregó que el tiempo transcurrido al que aludieron los defensores es relativo. “La jurisprudencia dice que el tiempo debe empezar a contarse desde que los acusados están sometidos a proceso, desde que se les hacen conocer las pruebas y se les toma declaración. Esto ocurrió recién en 2011 y en 2014 ya se elevó a juicio por primera vez”, indicó. Éste había sido uno de los argumentos que los defensores utilizaron para pedir que se sobreseyera a los imputados.

La causa de las compras directas se inició por una investigación realizada por El Ancasti, que el entonces diputado Fidel Sáenz tomó para realizar la denuncia. Se trata de contrataciones directas realizadas entre fines de 2003 y principios de 2004 que se realizaron a un reducido grupo de empresas y de manera desdoblada para evitar licitaciones. Por ejemplo, la firma Farmacat resultó adjudicada con 540 contrataciones en espacio de cuatro meses.

Doro lo vinculó a causas políticas

El ex ministro de Salud se mostró “asombrado” con la decisión del Tribunal. “Llegamos hasta acá acusados por unas compras directas y de lo que menos se habló en el juicio fue de compras directas. Los fiscales estuvieron muy encarnizados, respondiendo seguramente a alguien, pretendiendo hacer ver que cuando se firmaba una orden de gasto era un hecho irregular”, reclamó Doro.

En ese sentido, destacó el expediente del Tribunal de Cuentas que lo desligó de responsabilidades penales en 2013. “El TC es un órgano constitucional que controla a los tres poderes, y el TC nos eximió de toda responsabilidad. El fiscal hizo una acusación en base a un sumario del TC, pero no contempla el fallo posterior que nos exime. Es un fallo que no se ajusta a derecho, muy antojadizo y direccionado a que estamos próximos a una elección. No olvidemos que en cada año electoral esta causa se reflotaba”, reclamó Doro a la salida del debate.

El exministro insistió en su inocencia y remarcó que el fallo “es totalmente injusto”. “No es tan difícil para ellos ver qué patrimonio tiene cada uno, o qué tienen algunos que fueron funcionarios después que nosotros, o qué tienen sus hijos. Por supuesto que apelaremos”, anticipó el médico.

Brandán: “Soy un hombre intachable”

En sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto, el exsubsecretario Brandán volvió a declararse inocente y aseguró que durante su gestión “la intención era ayudar a los más necesitados”. “No tuve intención de hacer daño al Estado. Si el fiscal Mauvecín me conociera vería que soy una persona honorable, intachable. Nunca tuve problemas con la Policía ni con nadie hasta este maldito juicio, en el que fui acusado por recortes de diario por estas compras directas. De hecho, el entonces fiscal Walther me dijo que no tenían nada para acusarme por las compras. Ahí fue cuando empezaron a buscar lo de los pañales, los juguetes y otras cosas. Si hubo errores administrativos no fueron culpa mía”, remarcó el referente de la UOCRA.