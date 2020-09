La intersindical docente tiene en claro lo que pedirá al Gobierno de la Provincia: un

incremento salarial del 35% remunerativo y bonificable al punto índice; y en caso de

que el Ejecutivo no esté dispuesto a brindar ese aumento porcentual, habrá un paro

virtual durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

Los gremios de Ateca (Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca),

Suteca (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Catamarca), Sidca (Sindicato

de Docentes de Catamarca), Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y

UDA (Unión de Docentes Argentinos), que conforman la intersindical, se reunieron

para definir el pedido de mejora salarial que realizarán al Gobierno y también las

medidas de fuerza que llevarán adelante en caso de no lograr lo que buscan.

En primera instancia, los sindicatos acordaron solicitar un incremento salarial del 35%

remunerativo y bonificable al punto índice.

Además, pactaron que desarrollarán una “desconexión virtual” de clases los días

jueves 17 y viernes 18 en caso de que la Provincia no haga un ofrecimiento que

coincida con aquello que plantean los representantes de los docentes.

En el hipotético caso de que reciban una negativa por parte del Gobierno, los gremios

docentes realizarán un paro por 72 horas los días martes 22, miércoles 23 y jueves

24, con una posible movilización.

Vale mencionar que, a partir de esta semana, el gobernador Raúl Jalil recibirá a

gremialistas para hablar sobre el aumento salarial de este año. En este contexto, la

intersindical fue convocada a una reunión con el ministro de Gobierno, Justicia y

Derechos Humanos, Jorge Moreno, para mañana a las 19.00. Pero los gremios

docentes quieren encontrarse directamente con Jalil, sin la participación de

“intermediarios”.

Es necesario recordar que, en el transcurso de la semana anterior, gremialistas

volvieron a referirse al aspecto salarial y habían solicitado que el incremento se

otorgue de manera inmediata.

Relacionado