El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, en conjunto con el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, y la decana de la Facultad de Humanidades, Lelia Exeni, han suscrito un importante convenio para la puesta en marcha de la diplomatura universitaria en “Educación Emocional” con enfoque en la enseñanza y el aprendizaje escolar.

El objetivo es dar continuidad a la política impulsada desde la Secretaría de Cultura y Educación municipal, a cargo de Marqueza Blanco, que apuesta al desarrollo profesional, y este acuerdo impactará positivamente a 50 docentes pertenecientes a los tres niveles del Sistema Educativo Municipal (SEM), abarcando una extensión de 7 meses distribuidos en 7 módulos con una carga total de 250 horas reloj.

El inicio de las clases está programado para el próximo mes de agosto, extendiéndose hasta diciembre. Es relevante destacar que los docentes municipales podrán participar sin ningún costo.

En cuanto al contenido, los docentes podrán adquirir herramientas de la educación emocional para la enseñanza y el aprendizaje, como así también resaltar que este importante enfoque contribuirá para mejorar el clima en las aulas, para fomentar la empatía y la comprensión, así como para ayudar a gestionar el estrés, las emociones y las habilidades de concentración y de resolución de problemas.

En este sentido, Leila Exeni, Decana de la Facultad de Humanidades comentó: “La Facultad de Humanidades tiene una presencia importante en la comunidad catamarqueña. Es respetada por su trayectoria en la docencia y en la calidad de sus capacitaciones. Así que nosotros estamos gratamente sorprendidos, digamos, trabajando de manera conjunta con el municipio desde hace un tiempo ya, a través de estas capacitaciones docentes y también a partir de otros programas académicos”.

Por su parte, Claudia Silva, coordinadora de la diplomatura explicó el objetivo de la diplomatura: “Esta diplomatura tiene como objetivo el desarrollo de competencias socioemocionales para que el docente pueda tener mayor llegada a sus alumnos, para que pueda cuidar su bienestar emocional y físico y también el de sus alumnos, para que puedan tener aulas emocionalmente saludables, libres de violencia, de miedos, de acoso escolar. Es una forma de promover la salud física y emocional que tanto nos afecta y tanto necesitamos en un aula”.

“Nosotros sabemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje va más allá de lo disciplinar. No solamente se enseña matemática y lengua, se enseña también a ser un ciudadano, a ser una persona que necesita también valores, respeto, empatía, comunicación asertiva, conocerse, saber decir qué le pasa y por qué le pasa y eso es lo que la educación está como debiéndose a todos los ciudadanos y con esta diplomatura queremos brindarles a los docentes esta capacitación. Además, no solamente la diplomatura será para los docentes, sino también que por ahí los chicos solicitan un poco más de este tipo de materia, no de este tipo de cursado, como por ejemplo las emociones”.

Por último, señaló que “para que un docente pueda pedirle a un alumno, por ejemplo, que gestione sus emociones, que sepa qué le pasa y por qué, necesita primero formarse. Necesitamos tener formados educadores emocionales para que puedan promover esto en sus alumnos. Y para decir, bueno, a ver, vamos a trabajar tu autoconocimiento y tu autoestima. Hoy en día tanto los adolescentes, por ejemplo, están tan frustrados por esto de las redes sociales, que si alguien le pone un me gusta o no, su autoestima baja. Si un compañero le dice que algo está bien o está mal, su autoestima baja. Entonces para que uno pueda tratar de trabajar eso con los adolescentes y niños también, porque hoy en día la preadolescencia está muy temprana y a veces tenemos niños de quinto o sexto grado con acoso escolar. Porque hay una persona que no le gusta esto, no le gusta lo otro, y los chicos no saben cómo manejarlo y los docentes tampoco. Entonces creo que esta diplomatura viene a ayudarnos y a brindarnos estas herramientas que nos deben de la formación inicial”, finalizó Silva.

La diplomatura tiene como punto de partida, replantear los propósitos educativos, promoviendo la integración de la dimensión emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje como un componente esencial en el ámbito educativo.

En el acto de firma estuvieron presentes también la secretaria de Cultura y Educación, Marqueza Blanco, la Administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, la secretaria académica de la Facultad de Humanidades, Silvana Andrada, entre otras autoridades municipales y de la casa de altos estudios, consolidando así un compromiso conjunto por la mejora continua en la formación docente y el fortalecimiento del sistema educativo local.

Extienden cooperación interinstitucional entre el municipio y la UNCA

El Municipio de la Capital y la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCa mantienen, desde 2022, una red de intercambio y trabajo colaborativo entre ambas instituciones, con el objetivo de promover las prácticas pedagógicas innovadoras mediante el uso de herramientas digitales.

A través del desarrollo del Proyecto de Innovación “Transferencia de competencias digitales a través procesos de innovación tecno-pedagógica”, los docentes del Sistema Educativo Municipal participaron de talleres de capacitación dictados por especialistas de la mencionada facultad, de carácter bimodal, durante los ciclos lectivos 2022 y 2023.

Los temas propuestos por el proyecto fueron: Gamificación (Wordwall y Quizizz ), Prácticas de Lectura y Escritura mediadas por las TICs, Estrategias y Tips para dinamizar la Clase, Metodologías Activas, GeoGebra en el Aula, Recursos y Estrategias para Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje con TIC II (Edutubers y Booktubers). La capacitación incluyó un Taller de Integración de Producciones docentes mediadas por TIC.

Hoy, el intendente de la Capital Gustavo Saadi; el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Carlos Savio; la Secretaría de Educación y Cultura, Marqueza Blanco; la directora del Proyecto, Sofía Gómez junto con parte del equipo de la Facultad y demás autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura evaluaron los resultados y alcances de estas actividades, a la vez que acordaron dar continuidad a otras líneas de fortalecimiento del desarrollo profesional docente de manera conjunta y con la coordinación de la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa del municipio, a los fines de brindar a los estudiantes del SEM una oferta educativa innovadora, creativa y de calidad.