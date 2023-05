Docentes y personal de maestranza de Valle Viejo comunicaron a la intendenta

Susana Zenteno que quieren el traspaso del sistema municipal al sistema

educativo provincial.

Paula Sosa, de Acción Social del gremio Sidca, comentó a Radio Valle Viejo que

mantuvieron la reunión con la intendenta y el secretario de Gobierno del Municipio

chacarero: “Le queríamos informar lo que fue el resultado de la asamblea con

todos los colegas, en la que también estuvieron presentes los ordenanzas,

informarle la decisión: queremos el traspaso”.

La gremialista recordó que los papeles que se presentaron hace más de diez años

eran para la subvención.

Asimismo, señaló que dialogaron sobre el precedente que hay con la docencia de

Santa María: “Ya tienen su traspaso listo, que se efectivizará el primero de agosto”,

a lo que cuestionó: “¿Por qué nosotros tenemos que esperar tanto? Nosotros le

solicitamos a ella que intervenga ante el Gobernador para que seamos

escuchados todos los colegas.

”Nosotros sabemos la realidad que está sucediendo con nuestros colegas. No

queremos que la historia se vuelva a repetir, ser rehenes políticos, siempre lo

dijimos. Así que le solicitamos de forma urgente el traspaso”.

Por otro lado, Sosa indicó que pidieron mediante de notas “el anuncio que había

hecho el Gobernador el primero de mayo, en la cual daba el adelanto: dijo que no

era posible para ella, más allá de que había cerrado todo lo que era liquidación,

pero que no era posible”. “También presentamos por el tema del bono”. En este

sentido, dijo que siempre pasa que “primero tiene que arreglar la Provincia, pasa

un tiempo y siempre quedamos atrás en todos los acuerdos y tenemos que

esperar que la Provincia tenga la amabilidad de darnos a nosotros”.