La iniciativa de la Cámara baja analizó el avance del empleo y los espacios de liderazgo femenino, apuntando a potenciar la inserción y el desarrollo laboral en el principal motor económico de la provincia.

En un reconocido hotel céntrico se llevó adelante la jornada “Mujeres y Minería: Mujeres transformando la industria minera”, un evento organizado por la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Paola Fedeli, junto a la Comisión de Minería. El encuentro constituyó un espacio que reunió a referentes del sector público, privado y académico con el objetivo de debatir y poner en valor la participación activa de las trabajadoras en los yacimientos locales.

El evento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, la ministra de Minería Teresita Regalado, legisladores provinciales, empresarias y trabajadoras del sector.

Durante la apertura, Fedeli agradeció el acompañamiento de las autoridades y del equipo de la Comisión de Minería -presidida por Damián Brizuela junto al secretario Juan Pablo Sánchez- y explicó que el debate se da en el marco de lo que fue el Día Internacional de la Mujer en la Minería.

Además, la titular del cuerpo remarcó un cambio de paradigma histórico y explicó que “queríamos valorar el trabajo que tienen las mujeres” en el sector minero. En este sentido, reseñó que “si bien es un ámbito que ha sido machista por excelencia —hace muchos años las mujeres no podían ni siquiera entrar a una minera—, hoy nos llena de orgullo que tengamos a una ministra provincial y que la presidenta de la comisión de minería en Diputados de la Nación también sea catamarqueña”. Al mismo tiempo, apeló directamente a los representantes del sector, tanto empresas como proveedores, para solicitarles «que sigan apostando al trabajo de las mujeres. Tenemos maquinistas y muchas mujeres profesionales que están a la altura de cualquier lugar”.

Por su parte, el gobernador Jalil contextualizó el encuentro dentro del panorama económico nacional y destacó el impacto de las normativas de inversión en la actividad. “Estamos transitando un cambio de matriz económica y en la minería, claramente, el RIGI más la anterior ley de inversión minera ha generado un ambiente muy importante”, señaló. “Vamos a tener cuatro plantas más y pensamos llegar a las 100.000 toneladas de litio el año que viene”, proyectó, aludiendo a los avances de firmas como Zijin Mining, Río Tinto, Galán, Posco y Galaxy.

Respecto al mercado laboral, el titular del Ejecutivo contrastó la realidad de los diferentes sectores en materia de género y graficó: “Las empresas mineras ya tienen ingenieras y empleadas; es un gran avance, pero en la matriz laboral, el 75% son hombres y el 25% son mujeres. El gran desafío es que en todos los sectores, incluso en la UOCRA, tengamos mano de obra de mujeres”. En ese orden, adelantó el envío de una nueva ley de transparencia licitatoria para proveedores locales.

A su turno, la ministra Regalado analizó la deconstrucción de viejos mitos culturales que postergaban el rol femenino en los yacimientos. “Tradicionalmente se decía que la mujer tenía una desventaja por una cuestión física o de conocimientos, o que cuando ingresaba se producían accidentes. Hoy esas creencias fueron superadas ampliamente y encontramos mujeres trabajando como geólogas, ingenieras de minas, operadoras de maquinaria pesada o soldadoras”, enumeró la funcionaria, destacando además el rol técnico de control que ejercen dentro de la cartera minera.

Asimismo, aclaró las metas del sector al concluir que “la participación femenina no significa superioridad ante los hombres, sino que buscamos igualdad de oportunidades”, valorando el rol integrador y conciliador de las nuevas generaciones de profesionales frente al desafío que implican la incorporación de tecnología y nuevas capacitaciones.

En tanto, el diputado Brizuela -quien moderó el panel sobre “Políticas de Género, Ambientales y Sociales en la Minería”— calificó la jornada como “trascendental para reflejar cómo la minería ha evolucionado en términos de género, permitiendo que cada vez más mujeres participen y transformen distintos ámbitos”. En sintonía, reafirmó la urgencia de reconocer el aporte diario que realizan tanto en el campo como en los espacios empresariales, institucionales y sociales de la provincia.

Cabe mencionar que el encuentro incluyó además el panel “Sustentabilidad, Comunidad, Fiscalización y Ambiente”, coordinado por Sánchez, consolidándose como una de las instancias de diálogo técnico más inclusivas de la agenda legislativa provincial.