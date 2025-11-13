Por mayoría se rechazó el pedido para debatir de manera preferencial los tres proyectos unificados sobre el sistema de votación utilizado a nivel nacional.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el pedido de la oposición para tratar de manera preferencial los tres proyectos unificados sobre Boleta Única de Papel. El diputado Tiago Puente, del bloque Generación del Cambio, solicitó que el debate se realizara en la sesión del 26 de noviembre, pero el bloque oficialista del Frente de Todos votó en contra y la moción fue rechazada por 17 votos contra 14, con 11 ausentes.