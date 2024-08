Un proyecto que pretende crear un centro de acopio de leña y carbón para repartir a comedores, escuelas y vecinos de bajos recursos generó una fuerte polémica en la última sesión de la Cámara de Diputados.

La UCR dijo que “es una vergüenza” que se tenga que debatir esa iniciativa.

El autor del proyecto Nicolás Zavaleta (Frente de Todos-Unión por la Patria) defendió la iniciativa al sostener que el gas “es uno de los servicios que más aumento” y que la Provincia “no tiene facultades para subsidiarios”. En este sentido, planteó que esta propuesta es “necesaria cuando se ve la cantidad de comedores que cocinan a leña y que peregrinan el campo buscando este elemento y también hay vecinos en el interior de bajos recursos que se calefaccionan con esto”.

El diputado Juan Carlos Ledesma (FT-UP) se sumó a la defensa del proyecto al sostener que “hay una realidad que se acrecienta todos los días un poco más”.

“Hay legisladores que pretenden sacar leña del árbol caído, pero hay que hacerse responsable y todos somos responsables de lo que le pasa al país. No podemos tener una mirada sesgada y este gobierno nacional también se tiene que hacer cargo de lo que pasa”.

La diputada libertaria, Analía Aguaisol, adelantó que el bloque iba a votar en contra del proyecto y cuestionó al oficialismo por la situación de las escuelas en el interior al sostener que no tienen gas para cocinarles a los alumnos. Su compañero y presidente del bloque, Adrián Brizuela aprovechó el debate para apuntar contra el gobierno provincial al sostener que “ahora se acuerdan del hambre” y agregó que “nadie asume que están hace 13 años en el gobierno provincial y estuvieron 16 en el gobierno nacional”. En este sentido, hizo mención a una información publicada por El Ancasti sobre giros millonarios a empresas del Estado. Así mencionó los depósitos a Producat SAPEM y a Radio y TV Catamarca para “salvatajes para el pago de sueldos”.

“Está claro cuáles son las prioridades del Estado provincial”, cerró.

La presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, Dijo: “Debería darnos vergüenza estar legislando la entrega de leña a escuelas, comedores y las asociaciones”. En este sentido, cuestionó al gobierno por no avanzar en proyectos de infraestructura para conseguir más bocas de gas en la provincia. “Acompañamos el proyecto, pero esto no implica que no reconozcamos lo que está haciendo mal el gobierno nacional y provincial”.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista Gustavo Aguirre, apuntó a los planteos del radicalismo. “Vergüenza es la postura híbrida de querer quedar bien con todos, de aprobar el proyecto, pero hacer reservas como si ellos no hubiesen estado 20 años de gobierno”, dijo y añadió: “Esto forma parte de la situación de la UCR que lleva adelante un papel lamentable porque ellos salvaguardan su postura pero siempre son parte de los procesos neoliberales y del ajuste”.

Finalmente, defendió el proyecto al sostener que “en el interior los comedores funcionan a leña y van a seguir así porque es muy difícil llevar gas a lugares inhóspitos o de pocos habitantes”.