Ante la negativa del Director Interventor de OSEP de recibir a legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) en la sede de la obra social, donde concurrieron los diputados Silvana Carrizo, Tiago Puentes, Cristina Gómez, Natalia Herrera, Carlos Marsilli y Mamerto Acuña, el bloque de Diputados, solicita formalmente a las autoridades de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la citación del funcionario para que responda a diversas problemáticas que afectan a los afiliados.

“Regresamos a OSEP para intentar dialogar con el Director Interventor, quien se encontraba en las instalaciones. Sin embargo, y sin ningún fundamento, rechazó la posibilidad de recibirnos”, expresaron desde el Bloque destacando la falta de disposición del funcionario Leopoldo Marchetti para conversar sobre temas críticos que afectan la prestación de salud de miles de catamarqueños.

El bloque de la UCR fundamenta el pedido de citación en la necesidad de esclarecer varios puntos que preocupan tanto a los afiliados como a los prestadores de OSEP. Entre las consultas que se busca realizar al Director Interventor, se encuentran: Detalles del convenio con la empresa O.H.C.A.S.R.L.; Situación de la farmacia exclusiva de OSEP; Fondo Especial para Trasplante y Tratamientos Oncológicos; Sistema Código Token y credencial digital en la app OSEP Móvil Catamarca; Incrementos en las prestaciones (reporte de los ajustes realizados en las prestaciones de salud durante los últimos meses); Demoras en los pagos a prestadores; cobertura de Programas y Planes de Salud para patologías complejas; Deuda con San Juan SRL; y explicación de las reiteradas fallas en el sistema de OSEP, que afectan la atención a afiliados.

El bloque radical enfatiza que, dada la importancia de estos temas para la salud y bienestar de los catamarqueños, resulta inaceptable que el Director Interventor de OSEP evite el diálogo. “Los afiliados merecen claridad y transparencia en el manejo de los fondos y servicios de salud. No es admisible que no nos quiera recibirlos, y no podamos obtener respuestas de un organismo que es de los empleados públicos catamarqueños, nuestra intención es llevar los problemas de los afiliados, únicos dueños de la obra social”, subrayan.