La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa enviada por el Ejecutivo y de esta forma ratificó el Consenso Fiscal suscripto entre Nación y los representantes de las Provincias en diciembre del 2021.

Este pacto tiende a equilibrar la situación impositiva de las provincias al poner topes a las alícuotas generando estabilidad y seguridad jurídica y con ello dar certezas a inversores, a las provincias y a los contribuyentes permitiendo paralelamente un parejo desarrollo de la actividad industrial, comercial, minero, económico y financiero.

María Argerich (Frente de Todos) fue la encargada de fundamentar el proyecto. En este sentido, explicó que el Consenso se asienta sobre cuatro pilares: en materia tributaria, endeudamiento responsable, responsabilidad fiscal y procesos judiciales. Para el primero indicó que “consiste en la implementación de instrumentos que procuren la redistribución de la carga impositiva de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación provenientes de la imposición sobre actividades productivas y el consumo”. En cuanto al endeudamiento responsable, explicó que “delimitan una estrategia que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y a la vez se busca evitar la utilización del crédito en moneda extranjera”. Sobre la responsabilidad fiscal, precisó que “se determina que los recursos provenientes del endeudamiento no sean utilizados para financiar gastos corrientes” mientras que para los procesos judiciales, se apunta a reducir los niveles de litigiosidad entre Nación y las Provincias.

Por su parte, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) planteó un rechazo al acuerdo puesto que se trata de “políticas fiscales centralistas” mientras que Silvana Carrizo (UCR-JxC) reconoció que en Catamarca las alícuotas en los tributos “está por debajo, lo que es bueno”. No obstante, consideró que el Ejecutivo debería comprometerse para no llegar al tope dispuesto en el Consenso. Cerca del cierre, Argerich precisó que al tratarse de materia tributaria, de darse un incremento de alícuotas el Ejecutivo deberá enviar una iniciativa a la Legislatura. “Rubricar el Consenso no implica perder autonomía, sino contar con reglas claras” subrayó al finalizar.