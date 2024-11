La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Silvana Ginocchio, llegó a un dictamen unificado que reúne cuatro iniciativas del Proyecto de ley a los fines de crear el Régimen Federal de Promoción Cultural, que podría tratarse el año próximo.

La esencia del proyecto es estimular la participación privada en el financiamiento de actividades culturales en todo el país -sin dejar de lado la presencia del Estado- a cambio de beneficios fiscales para quienes impulsen la creación artística, como becas en el país o el exterior, premiaciones o apoyo económico para la realización de obras.

“Estamos cerrando el año parlamentario de la mejor manera -expresó Ginocchio-, con una propuesta integral de promoción de la cultura que invita a los privados a involucrarse en esta nueva herramienta, importa un avance que favorece el acceso a la cultura y al ejercicio concreto de los derechos culturales”

Según la norma, podrán ser patrocinadores todos los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que aporten al financiamiento de proyectos culturales aprobados. Las donaciones y los porcentajes de los patrocinios tendrán una deducción de entre 5 y 7,5 por ciento de ese impuesto, aunque con un tope máximo de afectación impositiva: el sistema no podrá afectar más del 0,25% de la recaudación total de Ganancias.

Para la evaluación de proyectos y patrocinios, el proyecto crea el Consejo Federal de Promoción Cultural, cuyos miembros trabajarán ad-honorem.

“Esta iniciativa, que se complementa con la responsabilidad que le cabe al estado, posibilita la participación privada en el financiamiento y nos da esperanzas”, dijo Ginocchio.

El proyecto tiene similitud con las leyes de mecenazgo que funcionan exitosamente en varios países europeos, también Chile y Brasil y en algunas provincias argentinas. Es un instrumento destinado a crear condiciones propicias para impulsar que los privados aporten al desarrollo de actividades artísticas, un impulso que servirá para concretar proyectos culturales para la comunidad, para la difusión de expresiones artísticas, y para plasmar talentos ocultos.

Se busca un trabajo conjunto entre el “beneficiario” que pone a disposición su talento, acción y obra, y por otro entre el “patrocinador” o benefactor que confía, asiste y solventa su realización a cambio de un beneficio fiscal.

En otros artículos, el proyecto fija prioridades, limitaciones y transparencia en su mecanismo para garantizar que el esfuerzo fiscal no sea utilizado para la evasión o para el marketing subvencionado por el Estado.

Se llegó al dictamen favorable luego de un intenso trabajo en la Comisión de Cultura, que durante meses realizó reuniones de asesores e informativas, de la que participaron expositores de diversas áreas culturales y regiones: entre otros, pasaron por la Comisión Julio Crivelli (de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes), Cecilia Ferrero, (presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura de CABA), Adriana Rosemberg (presidenta de la Fundación PROA), Ricky Pashkus (titular de la Fundación ArteBA), el empresario Gustavo Grobocopatel, Laura Maubecín -Delegada de la Comisión Nacional de Monumentos por la Provincia de Catamarca, Secretaria de Cultura-, Emiliano Fuentes Firmani (licenciado en Gestión del Arte y la Cultura), la diputada nacional (MC) Elda Pertile, Federico Peralta (gestor cultural, artista y cooperativista de Gualeguaychú, Entre Ríos), Alejandra Moccioli (presidenta de FEBA Cultura y Directora de CAME), Julián Kopecek (redactor de la primera Ley de Mecenazgo de CABA, especialista en Gestión Cultural y Conservación del Patrimonio), y José Martín Schuap, ministro de Cultura de la provincia de Misiones.

Las expresiones de expertos, gestores culturales, integrantes de cooperativas y funcionarios enriquecieron el tratamiento, pusieron énfasis en la necesidad de establecer puentes entre las necesidades de artistas y la participación privada con financiamiento, sin desplazar el estado y las necesarias políticas públicas, del desarrollo de pequeños y micro emprendimientos culturales, de la inclusión social e incorporación de las comunidades, del abordaje federal de la cultura como motor de desarrollo, creación de empleo genuino, y de mecanismos de control y transparencia.

El texto unificado de consenso reúne los cuatro proyectos, presentados por Marcela Passo (UxP), María Luisa Chomiak (UxP), Ricardo Herrera (UxP) y Hernán Lombardi (PRO) ingresados en este orden temporal.

La diputada Ginocchio anunció que intentarán que se convierta en ley el año próximo.