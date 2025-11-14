El Ministerio de Salud adhiere al Día Mundial de la Diabetes, sumándose a la campaña global que busca promover hábitos saludables, prevenir la enfermedad y fomentar su detección temprana.

Este año, la consigna internacional “Educación para proteger el futuro”, invita a mirar la diabetes no solo desde el diagnóstico, sino desde la oportunidad de aprender a cuidarnos mejor.

En Argentina, la prevalencia de la diabetes alcanza el 12,7% según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, y se estima que la mitad de las personas que la padecen aún no lo saben. Frente a este escenario, la educación en salud se vuelve una herramienta decisiva para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Abordaje integral y detección temprana

Desde el Hospital Interzonal San Juan Bautista, el Dr. Carlos Toloza, referente del Servicio de Endocrinología, remarca la importancia de una mirada integral sobre la enfermedad:

“La diabetes puede transcurrir silenciosamente durante mucho tiempo. Por eso es fundamental la prevención, la detección temprana y el control de los factores de riesgo. Con un acompañamiento médico sostenido se puede enlentecer su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.”

El equipo de Endocrinología explica que la diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de la enfermedad y suele estar vinculada al exceso de peso, la mala alimentación y la falta de actividad física. Cuando no se controla adecuadamente, puede derivar en complicaciones severas como retinopatía, pie diabético o nefropatía y afecciones que impactan directamente en la autonomía y bienestar de las personas.

Síntomas y diagnóstico

Al mismo tiempo, advierten que la diabetes, en muchos casos, no da señales visibles al comienzo. Es por eso que recomiendan prestar atención a síntomas como sed excesiva, pérdida de peso sin causa aparente, aumento del apetito, micción frecuente o sequedad bucal.

El diagnóstico se confirma mediante análisis de laboratorio que evalúan los niveles de glucosa en sangre, entre ellos la glucemia en ayunas o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Detectarla a tiempo permite iniciar un tratamiento temprano y evitar complicaciones futuras.

Prevención y hábitos saludables

Desde el Servicio de Endocrinología del Hospital San Juan Bautista recuerdan que la diabetes tipo 2 puede prevenirse adoptando hábitos simples pero sostenidos: mantener un peso adecuado, alimentarse con equilibrio, hacer actividad física regular, no fumar, moderar el consumo de alcohol y controlar el estrés.

También destacan la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.

Factores de riesgo y control

La edad, el sobrepeso, la hipertensión arterial y el colesterol elevado son condiciones que aumentan las probabilidades de desarrollar la enfermedad. En mujeres, haber tenido diabetes gestacional también constituye un factor de riesgo y requiere seguimiento posterior.

En el marco de esta jornada, Salud y el Hospital Interzonal San Juan Bautista recuerdan la importancia de la educación, la prevención y la detección temprana como herramientas eficaces para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con la diabetes.