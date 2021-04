La actuación de la Justicia por los incidentes ocurridos el pasado sábado en

Andalgalá, oportunidad en la cual, tras una movilización de sectores antimineros, se

produjeron daños e incendio de una locación de la empresa minera Agua Rica,

además del ataque a la sede del Frente de Todos (FT); continúa. En la jornada de

ayer se avanzó con los allanamientos y detenciones en el marco de la

investigación que lleva adelante la fiscal Soledad Rodríguez.

Dentro de estas actuaciones judiciales y por lo que se pudo conocer, ayer personal

policial procedió a la aprehensión del director de Seguridad Ciudadana de la

Municipalidad de Andalgalá, Oscar Martiarene, el mismo que en la jornada del lunes

había presentado ante el intendente Eduardo Córdoba su renuncia.

Pero esta no fue la única detención que realizó el personal policial por directiva de la

fiscal interviniente. Junto a Martiarene se detuvo a siete personas más.

Según se pudo conocer, estas nuevas detenciones se realizaron tras contar con

material probatorio, como ser el registro de las cámaras de seguridad y la apertura de

los teléfonos celulares del resto de los detenidos por parte de personal policial

especializado. Hasta el momento son 14 personas las que están a disposición de la

Justicia.

En cuanto a la imputación que recaería entre los detenidos son, por el momento, el

de violación de domicilio, estrago y hurto; aunque no se descarta que a medida que

la investigación avance, los ahora detenidos puedan responder otra imputación.

Cabe recordar que los incidentes registrados el pasado sábado en la Perla del Oeste

provocaron serios daños en las instalaciones de la empresa minera, puesto que

luego de una manifestación de antimineros, un grupo de ellos emprendió contra el

edificio y posteriormente se inició un incendio que causó daño importante en el

inmueble. Otra de las consecuencias de esa marcha fue lo que sucedió en la sede

del FT, dado que durante la misma movilización se destruyó la fachada, muebles,

sanitarios, etc.

