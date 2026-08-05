Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina detuvieron en el partido de Quilmes a un hombre de 38 años imputado por intimar y amenazar al presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, a través de la plataforma TikTok. Poderejecutivo

La causa tuvo su origen en una denuncia anónima recibida en la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se alertó sobre la existencia de un video publicado por un usuario con el rostro cubierto vertiendo graves amenazas contra el primer mandatario.

A partir del aviso, especialistas en ciberpatrullaje e inteligencia en fuentes abiertas (OSINT) analizaron etiquetas geográficas, perfiles vinculados y rasgos físicos para dar con la identidad y el paradero del sospechoso, logrando ubicar la vivienda desde donde se emitían los mensajes.

Con los elementos probatorios reunidos, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Dra. María Romilda Servini, libró la orden de allanamiento sobre el inmueble ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

Durante el procedimiento, los efectivos federales hicieron efectiva la detención del sospechoso e incautaron los siguientes elementos de interés para la causa: Un arma de fabricación casera del tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido y sus correspondientes municiones.