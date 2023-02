La directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Eugenia Cipitelli,

destacó la importancia de los controles de salud para el ingreso escolar

comentando sobre los distintos requisitos.

Al respecto, en diálogo con Radio Nacional, comentó que “son sumamente

importantes los controles de salud”. “Esta Resolución que desde el año pasado

está vigente, en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación,

justamente pone el valor la libreta sanitaria, que es el documento de salud que se

entrega en todos los centros públicos y privados cuando nace un bebé. Y en caso

de extravío, se puede hacer el duplicado en el Ministerio de Salud, en la Dirección

de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

”Lo importante con respecto a la certificación del ingreso escolar que se establece

en esta resolución es que los únicos documentos válidos son los datos y controles

sanitarios que se piden en la libreta. No haría falta anexar ninguna otra ficha

porque ahí está lo que se necesita según el nivel de desarrollo y el nivel educativo

al que va a ingresar el niño”, afirmó.

En esa línea, indicó: “Entonces, por ejemplo, en el nivel inicial y en el ingreso a

primer grado, hay un poco más de especialidades que tenemos que visitar. Son

edades en que hay vacunas obligatorias que se debe completar en el calendario.

Pero ya a partir de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, en la libreta hay

control de niño sano, que es el control de rutina que debemos hacerles a nuestros

hijos, y el control odontológico. Y si se pudiera, el de agudeza visual, por una

cuestión lógica: sabemos que los niños en la actualidad pasan muchas horas

frente a pantallas.

”De ahí, el resto de los controles, algunos análisis de laboratorio, algunas

cuestiones del neurodesarrollo, son solamente para nivel inicial, el ingreso a

primer grado y luego se amplía un poco más cuando ingresa al secundario”,

aseguró.

Por último, Cipitelli señaló: “Como mencioné anteriormente, en caso de haber

extraviado la libreta, se la puede solicitar nuevamente. Para ello se debe acudir a

la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia con la exposición policial,

porque al ser un documento, por ley tenemos que tener la justificación de que no

existen dos libretas con el mismo número. Además, se debe llevar una constancia

de domicilio y una copia de la partida de nacimiento, que no hace falta que esté

actualizada porque es simplemente para copiar el número que se le otorga al niño.

”En cuanto al calendario de vacunas, lo podemos solicitar a nuestro médico, las

vacunas se registran en una base y se las puede solicitar para completarlas”,

apuntó.

Cabe recordar que los requisitos para la inscripción de los alumnos al ciclo lectivo

2023 son los que establece la Resolución conjunta emitida por los ministerios de

Salud y Educación Nº01/22, que aprueba los “Controles para la Certificación del

Ingreso Escolar” del próximo ciclo lectivo.

La resolución prevé que los alumnos de los tres niveles educativos deberán

presentar para efectuar su inscripción, fotocopia de la libreta sanitaria, único

documento válido para tal fin, con: carátula donde constan los datos del estudiante

y las páginas donde se especifican exámenes médicos y calendario de

vacunación.