El Programa Marcatón se renovará con la incorporación, desde el lunes 1 de diciembre, de los días jueves en el calendario habitual que corresponde a Construcción y hogar, Vestimenta y Otros rubros, pasando a funcionar en estos segmentos, de lunes a jueves.

Esta ampliación tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento al sector comercial y brindar más oportunidades de compra a las familias catamarqueñas, extendiendo los beneficios y promociones que ofrece el programa.

Para que la promoción entre en vigencia, es necesario que los comercios adheridos de los rubros mencionados firmen una nueva carta acuerdo en la sucursal más cercana del BNA.

Todas las promociones del Marcatón pueden verse en la web:
https://portal.catamarca.gob.ar/pag…/programa-marcaton-175

