El Ministerio de Salud de la provincia informó este mediodía, que los análisis realizados a los dos pacientes detectados, como sospechosos de Dengue dieron como resultado negativo.

En este contexto es importante aclaró que el equipo de Salud trabajó en la zona donde se detectaron los casos como si fueran positivos, realizando los bloqueos pertinentes, búsqueda de febriles, entre otras acciones.

Cabe mencionar que, estas acciones, tienen como objetivo evitar la propagación de la enfermedad, mientras se espera los resultados de los pacientes sospechosos.

