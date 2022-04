En las últimas horas del domingo se conoció que se produjo un derrumbe importante en el complejo minero de Farallón Negro, en el departamento de Andalgalá.

La preocupante situación se dio cuando aún los operarios no se encontraban trabajando y según se pudo conocer los obreros están molestos con el Presidente de YMAD por cuanto consideran que la empresa interestatal que preside Fernando Jalil, no estaría generando la seguridad necesaria para desarrollar sus labores. No existen declaraciones oficiales de los mineros, por cuanto acusan “temor” a represalias.