DENUNCIA ES CONTRA UN EMPRESARIO

Ya se cumplió un año y medio de la denuncia. El abogado de la querella aseveró que el sindicado está siendo “protegido”.

Hace un año y medio, en diciembre del 2020, una joven denunció a un empresario gastronómico por abuso sexual. Hasta el momento la causa avanzó solo en medidas de pruebas, una de ellas puntualmente dirigida a la víctima, ya que ella fue sometida a una pericia psiquiátrica para determinar su condición. El acusado no fue imputado y no se llevó a cabo la pericia solicitada por la querella. La causa se lleva adelante en la fiscalía de instrucción Nº8 que estaba a cargo de Myriam López, hoy de licencia. Actualmente se encuentra bajo el mando del fiscal en comisión, Sebastián Pelisari. El abogado que representa a la querella, Rosales Vera aseguró que el acusado “está absolutamente protegido en su derecho de defensa”.

La denuncia fue realizada por una joven de 21 años, empleada de un bar, contra el dueño del lugar. El sindicado es uno de los socios propietarios de una de las cervecerías ubicadas en la zona alta de la ciudad, sobre avenida Illia. La denunciante se desempeñaba como una de las barwoman en el lugar, puesto para la que fue capacitada por la franquicia de la cervecería en base a lo manifestado por la víctima en la denuncia.

La joven dijo que el sujeto comenzó con frases indecorosas sobre su físico y demás acosos y posteriormente se agregaron los tocamientos. Señaló que el hombre la habría tocado en sus partes íntimas, si bien ella reaccionó con un golpe, no logró que cesara en su accionar.

Querella

El abogado Rosales Vera, quien representa a la querella, habló con El Ancasti sobre la causa. Señaló que se tomaron las testimoniales, “estaba previsto el tema de las cámaras pero no se concretó y hasta ahora este señor no ha sido imputado”, dijo.

“Por una serie de presentaciones de los abogados que lo representan se viene demorado el proceso de una manera, para mí, inadmisible, caratuló.

Y cuestionó la demora en la imputación, “no puede ser que aún no haya sido imputado cuando existe, entre los elementos de pruebas, una pericia psicológica que se le realizó a la víctima, que es lo increíble, porque lo primero que se hizo fue estudiar la condición de la víctima para ver si lo que decía era acertado o no con toda la perspectiva de género que hay ahora, la verdad que es increíble que se haya puesto énfasis en la víctima y no en el victimario”, puntualizó Rosales Vera.

Dijo además que “no es bueno que una persona denunciada haya tenido una garantía de defensa casi exagerada porque hasta ahora no ha sido imputado y, mi asistida que es la víctima, ha tenido una pericia para verificar la veracidad de sus dichos y estos han dado un resultado positivo”.

Explicó que tanto la perito de parte, la perito de la persona imputada como la perito de oficio de la Justicia, han concluido en las mismas definiciones, “que se trata de una persona que ha desarrollado los hechos con veracidad. Entonces no puede ser que llevemos más de un año y esta persona no haya sido imputada”, reiteró.

Sobre el mismo tema recordó que “el año pasado mi asistida se fue a Córdoba, está trabajando allá y en ocasión de eso incluso recibió la visita de este hombre, por eso tuvimos que pedir una medida restrictiva. Entonces todas estas cuestiones, creo, no hablan bien de un proceso que se ha dilatado demasiado. Yo realicé presentaciones y entre ellas pedí una pericia psicológica de esta persona, pero aún nada”, cuestionó.

Finalmente recordó: “Esta persona solo está denunciada y en esa calidad le han permitido que los abogados lo defiendan de una manera extrema. Hasta ahora el señor está absolutamente protegido en su derecho de defensa, porque siendo denunciado ha cumplido con todos los actos de derechos de defensa”, puntualizó.

El derrotero de la causa

3/12/20

La joven de 21 años denunció al empresario gastronómico en la Fiscalía General y en paralelo envió el telegrama de renuncia al local. Por el hecho se llevaron a cabo medidas inmediatas, entre ellas se allanó el lugar y se secuestraron elementos relacionados con la pesquisa.

05/12/20

Se presentó ante la Justicia el dueño de la cervecería.

El hombre se presentó en forma espontánea en compañía de su abogado ya que aún no había medidas dictaminadas contra él. Realizó un descargo y ofreció testigos.

Abril 2021

En el marco de la causa se secuestraron elementos y se solicitó una pericia psicológica. Desde ese momento la causa estuvo parada tras presentaciones de nulidades del abogado defensor y el expediente fue al Juzgado de Control de Garantías. Desde allí volvió a fiscalía penal en mayo pasado pero la causa no avanzó hasta ahora.

Octubre 2021

Fijan restricciones al acusado. La joven se habría sentido asediada por el sindicado. Según la presentación con el pedido de restricciones, la víctima se cruzó con su denunciante cuando se encontraba trabajando en un conocido centro de compras de la ciudad cordobesa.

Fuente: El Chasqui Digital