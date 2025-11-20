La diputada provincial electa Sonia Navarro presentó una denuncia penal en la que acusa a dirigentes de su propio espacio político y a un periodista por amenazas, extorsión, hostigamiento y difamación. Según su presentación ante la Fiscalía General, los hechos ocurrieron durante y después de la campaña electoral, y asegura que todo debe ser analizado con perspectiva de género por el modo en que fue tratada.

Navarro señala como responsables al diputado provincial Fernando Baigorrí; al diputado electo Javier Galán; a Norman Roger Arce, comerciante; y a Juan Carlos Andrada, quien, según la denuncia, difundió publicaciones falsas sobre ella y su familia.

a fines de septiembre, antes de las elecciones, fue citada a una reunión en un hotel céntrico donde —afirma— Galán y otros referentes del MID exigieron a los candidatos firmar pagarés en blanco. Navarro cuenta que se negó inicialmente, pero terminó cediendo por la presión y los gritos de los dirigentes, quienes le advirtieron que, si no firmaba, sería excluida de la lista. Sostuvo que se sintió intimidada y sin posibilidad de defenderse.

La denuncia también menciona que Galán le habría reclamado que le entregara “todos los cargos” o beneficios que pudiera recibir como diputada electa, y la amenazó con “consecuencias” si no obedecía.

La legisladora afirma que esas advertencias tomaron forma cuando comenzaron a circular en redes sociales publicaciones de Juan Carlos Andrada, donde se la acusaba falsamente de tener bienes injustificados y se difundían graves imputaciones contra su esposo, apoderado del MID, a quien señalaban con delitos aberrantes.

Javier Galán:

Defensa en redes sociales, donde sostuvo que «a raíz de la falsa denuncia en mi contra, publicada por diversos medios, que tiene la única finalidad de empañar mi imagen, aclaro que en la jornada de ayer efectué denuncia penal en contra de todos los involucrados. Que caiga quien tenga que caer. Llegaron tarde con la opereta».