Una discusión en redes sociales la produjo, por el tráfico de información personal por parte del denunciado.

Una discusión política en las redes sociales terminó en una denuncia judicial por tráfico de información personal de ANSES que habría sido utilizada para amenazar a un militante peronista y jubilado de Saujil. La presentación fue realizada en la Unidad Judicial Nº 1 por Marcelo De María por amenazas en su contra a partir de la utilización de datos personales que están en la base de datos de ANSES.

La denuncia se realizó contra Facundo Motrán, dirigente político de Saujil, que supuestamente trabaja para el director de la UDAI, Enzo Carrizo, pero no es personal del organismo. Se trataría de un colaborador designado en otra área de la provincia, pero con acceso a la base de datos de ANSES. Esta situación generó malestar interno en el organismo.

De María relató que todo comenzó en un posteo que se realizó en la página de Facebook de Enzo Carrizo en la que promocionaba la visita a una escuela de Saujl. De María lo cuestionó al señalar que lleva años de gestión y que fueron pocos los beneficios que llegaron a Saujil. Desliza también que Carrizo pretende ser candidato a intendente y por eso le reclama por la falta de gestiones para esa localidad.

En el marco de la discusión, Motrán le respondió en otro posteo en el que le publica el DNI de Marcelo De María y le advierte que con un solo clik puede publicar la información de sus hijos. » Ya que estoy te muestro las dependencias y liquidaciones de índices provinciales de tus dos hijos y vos me contás dónde trabajan, cuál es la actividad pública que cumplen y si tenés ganas de humillarte más contáme de dónde son tus ingresos y tus funciones. No jodas Marcelo (…) acá vos sos sanguijuela y me toma un minuto y dos clics demostrártelo», advirtió.

Tras las discusión en la que intervinieron varios militantes saujilistas, De María hizo la presentación judicial por amenazas y pidiendo que la Justicia investigue la situación en ANSES.

Según información a la que accedió, Motrán junto a otros dirigentes acceden a la base de datos para la gestión de beneficios. Esta situación ya había generado malestar entre los empleados del organismo.