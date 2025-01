Una mujer oriunda de la Localidad de Los altos de apellido Giménez, radicó la denuncia en la dependencia policial de esa localidad en contra de Lobo Vergara por un nuevo episodio de hostigamiento ocurrido en un gimnasio local. Según su testimonio, fue acusada sin fundamentos de tomarle fotografías mientras realizaba ejercicio, lo que considera parte de una persecución que viene sufriendo desde hace años.

“He asistido a este gimnasio desde agosto del año pasado sin tener problemas con nadie. Hoy, sin motivo alguno, esta señorita me acusó de fotografiarla solo porque me vio agarrar mi celular”, expresó Giménez.

Además, afirmó que esta situación no es nueva, sino que forma parte de un conflicto que se arrastra desde hace tiempo. “En su momento, fue responsable de que me dejaran sin trabajo. Desde entonces, he sufrido ataques constantes. Solo quiero que se me respete y que me dejen tranquila”, agregó.

Este nuevo episodio reaviva las denuncias sobre el accionar de la concejal, quien aún no se ha manifestado al respecto. La denunciante pidió que se garantice su tranquilidad y su derecho a vivir sin acoso ni agresiones.