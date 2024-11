El oficialista Denett disparó contra el presidente del bloque de LLA para lamentar que hiciera “huir como ratas” a sus diputados en la última sesión. ”Acusan de golpistas los que avalan la última dictadura”, comparó.

La acusación de golpistas al peronismo realizada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) no cayó en saco roto. Sucede que el oficialista Juan Denett tomó el guante y volvió a cruzar a su par opositor para lamentar que hiciera “huir como ratas” a los legisladores del bloque violeta durante la última sesión, antes de que se apruebe un proyecto que reinvindicó la figura de Raúl Alfonsín. En este orden de ideas, Denett le sugirió a Brizuela que “debería dejar de ladrar como perro pila en redes sociales y no tenerle miedo a los debates en el recinto”.

“Es lamentable que Brizuela, actual presidente de bloque de LLA, hiciera huir como ratas a sus diputados en la última sesión de la Cámara de Diputados”, comenzó el oficialista para observar: “Cómo será la falta de argumentos que tiene, que tardó tres días en salir a postear un párrafo en redes sociales para refutar un proyecto que debería haber debatido en el recinto”. Denett no la cortó ahí, sino que también calificó de “deplorables las acciones del diputado Brizuela ‘Pistarini’ (en alusión al hecho que involucró al cantante Dillom), cual troll libertario, que solo sabe ladrar en redes sociales, porque de su banca salió corriendo, agachando la cabeza, asustadizo y miedoso, sin argumentos para defender a su tan idolatrado Javier Milei”.

A la vez, el diputado justicialista distinguió que “tienen el tupé de acusarnos de golpistas, los mismos que niegan y avalan la última dictadura cívico militar y eclesiástica; hay que ser caraduras”. “Sin ir más lejos, el sábado una diputada libertaria (Lilia Lemoine) denunciaba en redes sociales que su misma vicepresidenta de la Nación la puede hacer desaparecer, con el mismo modus operandi que usaban en la última dictadura militar para secuestrar, torturar y matar gente”, rescató.

“La verdad, diputado, debería dejar de ladrar como perro pila en redes sociales y no tenerle miedo a los debates en el recinto. Recuerde que Milei dijo que venía a despertar leones, y no corderitos asustadizos, que huyen cuando no tienen argumentos, mismos corderitos que tardan días en armar un párrafo para subir a sus redes sociales”, cerró el embate el legislador oficialista.