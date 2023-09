El diputado Juan Denett en dialogo con medios de prensa, minutos antes de la sesión en la cámara de diputados de la provincia repudió el acto que encabezo Victoria Villaruel candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña denominado “homenaje a las víctimas del terrorismo”. Esta semana Villaruel fue vinculada a genocidas como Jorge Videla o Miguel Etchecolatz.

De diferentes sectores recibió rechazo y repudio, donde Catamarca desde el sector peronista también se expresó.

El legislador Denett comentó: “Los militares que perpetraron el terrorismo de estado no son víctimas”, primero hay que repudiar todo acto negacionista y más si lo hace en una legislatura, acá hubo 30 mil personas que fueron desaparecidas, secuestradas, torturadas, muertas y desaparecidas, recordemos que también hay más de 400 niños que nacieron en cautiverio que hoy no tienen su identidad y por eso es fundamental no, un país sin memoria no tiene futuro. Todo acto negacionista debe ser repudiado y más si es en una legislatura.

Llegada del sector Libertad Avanza a Diputados en Catamarca:

Denett, “Dentro del espacio libertario está representando por distintos sectores y los candidatos que llegarían acá a la legislatura no son propiamente libertario más allá que estén integrando ese frente”. Esto es un ámbito de la democracia cuanto más goce y participación haya yo lo veo como algo mejor, pero obviamente siempre que vengan a representar esos ideales serán repudiados y debatiremos lo que tengamos que debatir acá en el recinto. Finalizó