La senadora por Paclín, Virginia Del Arco, presentó en el recinto dos proyectos que recibieron media sanción y serán remitidos a la Cámara de Diputados. Las propuestas abordan la seguridad de los peregrinos que ingresan a Catamarca y la implementación de la Educación Emocional en todo el sistema educativo.
El proyecto del “Camino de la Virgen” establece un nuevo recorrido por la ex Ruta 38, con señalización, ordenamiento del tránsito y obras progresivas para mejorar la seguridad vial. Durante su exposición, Del Arco advirtió: “La Ruta 38 es una vía de tránsito intenso, con antecedentes dolorosos de accidentes. Necesitamos un camino pensado para los peregrinos”. También subrayó el valor cultural del trazado y su impacto en la economía local.
En cuanto a la iniciativa educativa, Del Arco propuso incorporar la Educación Emocional como eje transversal, con formación docente, gabinetes interdisciplinarios y una asignatura específica. Señaló en el recinto: “La empatía, la autorregulación y la resolución pacífica de conflictos son tan necesarias como aprender matemática o tecnología”.