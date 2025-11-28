El Ministerio de Hacienda y Obra Pública anunció el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre de los docentes y de empleados de la Administración Pública provincial. El mismo se cumplirá de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: Docentes todas las terminaciones de DNI.

Viernes 5 de diciembre: Empleados de organismos de la Administración Pública.

Asimismo, se informa que la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario será anunciada en los próximos días.

