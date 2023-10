Ayer, el debate de candidatos a concejales capitalinos, fue el turno de quienes

quedaron en carrera tras el filtro de las PASO en los Circuitos 3, 5 y 7.

En comparación a lo que fue la primera jornada, hubo contadas respuestas

directas entre las y los postulantes al cargo de edil en la ciudad. Además, tanto

Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio se refirieron a la

inseguridad en los circuitos, tópico para el cual la mayoría propuso la instalación

de más cámaras de seguridad. Como fue el lunes, también aludieron al consumo

problemático dentro de estos circuitos.

Al margen de esto, surgieron tres particularidades. Una, que la concejalía por el

Circuito 3 quedará indefectiblemente en manos de una mujer puesto que allí los

cuatro espacios -contando al Frente de Izquierda- son representados por dicho

género. La segunda particularidad fue el claro pedido desde la izquierda para la

inmediata liberación de tres mujeres que fueron detenidas ayer tras un reclamo de

trabajo genuino cortando la Ruta 38. La tercera particularidad fueron las

exposiciones de LLA, quienes apelaron a un discurso más confrontativo agregando

un toque de sazón al debate.

Circuito 3

El primer segmento lo inició Jennifer Figueroa (FIT), quien señaló que una de sus

propuestas es derogar la ordenanza “que establece que un trabajador debe pasar

10 años para recién contar con la planta; proponemos que sea después de 3

meses ya que una beca no es trabajo sino explotación”. En materia de género, dijo

que el Punto Violeta no es suficiente y que se necesita “asistencia para las

víctimas con viviendas y trabajo digno”.

Luego, Salomé Leiva Daza (LLA), propuso capacitaciones a todo personal público

en esas materias y “capacitaciones en lenguaje de señas, ese es el varadero

lenguaje inclusivo”. También sugirió “crear una guardia de bajo costo para

rescatistas que no dan abasto con tantos animales abandonados y hacer un

relevamiento de la cantidad de animales; el que no los quiere, no puede ser buena

persona”. A su turno, Mónica Romero (UP), señaló que quiere, desde el Concejo,

replicar “como vecinalista el trabajo de gestión y colaborativo que vengo

realizando”. “Queremos sumar a los jóvenes y adolescentes a las capacitaciones

de oficio” continuó. En materia de seguridad, rescató que “venimos trabajando con

el Ministerio a través del Plan Integral”. Aparte, propuso hacer un mapeo y sondeo

“para avanzar con un circuito turístico”.

En tanto, Alejandra de la Fuente (JxC) afirmó que en su gestión hará hincapié en la

empleabilidad, “trabajaré profundamente para lograr la densificación de los vacíos

urbanos existentes dentro del circuito, lo que nos llevará a generar una mayor

fluidez económica creando polos comerciales y ferias”. “En seguridad solicitaré la

instalación de cámaras para el interior de los barrios, en sus plazas, pasajes y

plazoletas” indicó para acotar que “la droga, la violencia de género y el maltrato

son moneda común naturalizada en el día a día”.

En el segmento denominado réplica, Figueroa rescató que la izquierda acompaña

“cada una de las luchas de los trabajadores y de las mujeres. Por su parte, De la

Fuente se comprometió “a trabajar junto a los padres y madres para erradicar el

flagelo que es el consumo problemático”. Romero apeló a pegarse a la gestión de

Gustavo Saadi quien “vino transformando la ciudad y debemos respaldar y

complementar con ordenanzas funcionales al crecimiento de nuestra zona”.

Leiva Daza apuntó a la necesidad de recuperar los Sepave y los centros vecinales

para dejar de “utilizarlos para beneficios políticos”. Tras repasar un listado de

falencias en el Circuito (“Jamás llego la luminaria led, asfalto destruido, aunque en

Valle Chico reina más la tierra, inseguridad y drogas” entre otros), la candidata

libertaria señaló que eso “se debe a un concejal que no conocemos, solo sabemos

que está de licencia teniendo una suplente ineficiente también (en referencia a

Daniel Zelaya y Paola Barrionuevo)”.

Circuito 5

Para este segmento, Sandra Juárez (FIT) planteó “que las tierras en manos de

especuladores, como la familia Jalil, los Castillo y la iglesia católica, se pongan a

disposición para resolver los problemas de los asentamientos”. Maira Lucía

Castillo (LLA) destacó que “la función del concejal no es ir dejando bolsones

puerta por puerta en épocas electorales y luego desaparecer, es ser nexo entre

vecinos y el intendente para brindar una respuesta inmediata a las demandas y

necesidades de la gente”. “Qué ganamos los vecinos del circuito con bolsones y

plazas bonitas si en los distintos barrios aún hay calles sin asfaltar, basurales a

cielo abierto, postas sanitarias inactivas sin mencionar las problemáticas centrales

de la inseguridad y las adicciones”. En este orden de ideas propuso la

descentralización del Centro de Monitoreo y “reactivar las postas con mayor carga

horaria y rigurosidad en el cumplimiento de las mismas”.

Fernando Savio (JxC) afirmó que gestionará cámaras de vigilancias en puntos

estratégicos y que la Guardia Urbana circule por los barrios. También un centro de

contención familiar y contención en adicciones, violencia de género, conflictos

familiares. En tanto, Miguel Ángel Rasjido (UP) repasó los proyectos que presentó

y que se materializaron desde el 2019.

Para la réplica, Savio preguntó “al concejal actual que va por su reelección y a los

candidatos qué proyectos tiene para los jóvenes que hoy están perdidos en la

adicción y no tienen posibilidad de inclusión social, educativa y laboral”. Castillo

refutó ese planteo indicando que “el candidato de Juntos no escuchó” las

propuestas que expuso. Juárez aprovechó para destacar la propuesta de un

“banco de tierra que nos permita el acceso a lotes para todas las familias que la

necesitan” mientras que Rasjido continuó precisando sus iniciativas

parlamentarias.

Circuito 7

La última tanda la abrió María Zurita (JxC) remarcando que el Circuito “está en

condiciones de abandono en seguridad” para proponer “que el control urbano esté

presente en los distintos Sepaves y tengan base en ellos”. Juan José Carrazana

(FIT) encaró su exposición por la difícil situación en la salud y la educación pública.

Claudia Guzmán (LLA) afirmó que hará realidad un “corredor turístico en el norte

de la capital camino a La Gruta” con un espacio para los artesanos. Por su parte,

Matías Funes (UP) se comprometió a llevar las oficinas del Concejo a los barrios.

En la réplica, Zurita destacó que “desde el 2012 hubo crecimiento de la

inseguridad y las adicciones en el circuito”, Guzmán rescató que “muchos vecinos

se quejaron de no tener la posibilidad de hablar con el concejal de turno y por eso

quedó fuera”, punto que refutó Funes con datos reales.