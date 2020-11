La ministra de Salud de la Provincia, Claudia Palladino, se refirió a la posibilidad de

pasar de etapa de convivencia. Señaló que, de mantenerse los indicadores actuales,

se podría avanzar al color verde de la semaforización.

“Queremos ser cautos, porque necesitamos observar también en estos indicadores

cierta estabilidad en el tiempo. Ayer (por el martes) se realizó la reunión con la

Comisión Sanitaria. Analizamos todos estos datos y observamos una tendencia a

tener indicadores favorables que nos podrían indicar el pase a la fase de convivencia

verde”, expresó la ministra.

En esa línea, agregó: “Esa es un poco la idea, ir con cautela para no tomar

decisiones abruptas, ir observando la posibilidad de tener una convivencia lo más

flexible o con más habilitaciones posibles. En realidad, hay algunas actividades

progresivas que se van habilitando, como lo viene diciendo el Gobernador, y un poco

lo que planteamos es esto, viendo todos los indicadores: poder decir ‘pasamos a la

etapa verde’, que ya hay una serie de actividades permitidas”.

Asimismo, señaló: “En realidad, hay varios indicadores: uno indirecto, que es el de

los activos y recuperados; a medida que se tiene más recuperados y menos activos,

es un indicador favorable”.

“Uno de estos índices se llama ‘R’ y no relaciona específicamente recuperados

versus no recuperados, sino que lo que observa es una fórmula matemática que

toma todo el acumulado desde el 3 de julio, que empezamos nosotros con el primer

caso, y relaciona de alguna manera, indirectamente, la tasa de duplicación de casos;

por eso, el 1 es un número adonde se tienen casos pero mantiene un ritmo donde no

se relaciona con una duplicación”, indicó Palladino.

“Nosotros, en algún momento del pico, cuando se decidió ir a la fase roja, de menos

tránsito de personas, teníamos valores mayores de 1. Con todo el esfuerzo que

estamos haciendo entre todos, el producto de eso es que hoy estemos con esta

disminución de multiplicación de casos”.

Además, la ministra expresó: “También vamos cuidando el mes de diciembre, porque

hay fechas claves que tienen que ver con la reunión familiar, con la Navidad, el Año

Nuevo. Entonces, lo que queremos es seguirnos cuidando, hacer todo el esfuerzo,

tener un buen diciembre para poder llegar, si Dios quiere, a fin de año con un

semáforo verde, con actividades habilitadas, de reunión cuidada”.

Actos de fin de curso

Con respecto a la posibilidad de que los actos de fin de curso puedan ser de manera

presencial, la ministra Palladino dijo: “Fue uno de los temas de agenda, porque a fin

de la semana pasada, nos llegó el pedido formal. Realmente, con todos los cuidados

al aire libre, con pocas personas, se puede dar. El protocolo lo hemos leído. Está muy

bien, lo vamos a elevar al COE Salud, donde se hará el análisis como lo hacemos

siempre, para después poderlo entregar nuevamente a Educación, por si hubiese

alguna sugerencia.

”Pero el tema sería la entrega de certificados de manera presencial, buscando el

distanciamiento, al aire libre, el uso de barbijo, todo lo que nos permite hacer una

actividad cuidada, que realmente permita cierre el año para los alumnos”.

Vacunas

Sobre si se avanzó en la logística para recibir las vacunas, la titular de Salud señaló:

“En lo que es cadena de frío, avanzamos. La Provincia tiene cámaras donde guarda

sus vacunas. Sin embargo, como van a llegar aparte de las vacunas habituales,

todas estas vacunas, aproximadamente 170 mil dosis, se hizo el pedido para

aumentar dos cámaras más de frío, a la par de la que tenemos. Para el interior, se va

a distribuir una serie de freezers con las condiciones de frío y cuidado que ameritan

estas vacunas”

