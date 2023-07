El intendente de Belén y precandidato dentro de “Gana Catamarca” (Juntos por el

Cambio) a senador por el departamento, Daniel “Telchi” Ríos, no dudó en lamentar

la interna desatada por el espacio que lleva como precandidato a gobernador a

Rubén Manzi (“Hagamos el Cambio de nuestras vidas”), desde donde impugnaron

y pidieron reemplazar las candidaturas de Julio Taritolay (Antofagasta de la Sierra)

y de Ramón Villagra (del municipio belicho de Villa Vil). Para Ríos, esa pelea

interna es algo que no le interesa a la gente y solo muestran “las miserias

humanas que algunos dirigentes tienen”. En este sentido, afirmó que le duele la

falta de respeto “a la sociedad” y mencionó: “Así la gente no nos va a acompañar y

lo vamos a pagar caro”.

El jefe comunal comentó que no asistió ayer a la presentación de precandidatos

del espacio que integra, ya que consideraba que “este era el momento para que

nuestro espacio político y nuestros socios estemos más unidos que nunca

desarrollando un programa de gobierno para enamorar al electorado”. “Hoy, con

dolor, veo estas situaciones que conllevan a una confrontación interna y que nada

tienen que ver con lo que la gente siente y piensa”, continuó Ríos, para asegurar

que sintió “vergüenza ajena de que nos comportemos de esa manera”.

Para el Intendente, el arco opositor se equivocó “y a estas equivocaciones las

vamos a pagar caro, porque la gente de esa manera no nos va a acompañar”. “En

vez de estar peleándose en la Capital, deberían tomarse un tiempo y recorrer el

interior profundo”, se quejó, para acotar que la palea interna de cara a las PASO lo

único que hace es mostrar “las miserias humanas que algunos dirigentes tienen”.

Las críticas no quedaron ahí. Según dijo a RadioOn, el sector con el que se

enfrentarán “está exponiéndonos a perder lo poco que tenemos”.

“Como ellos ya perdieron todo, no tienen nada que perder, son ambiciones

personales y no tienen escrúpulos en hacer daño a otros dirigentes que sí se

preocupan”, deslizó Ríos. “Impugnar a dos intendentes, que es lo poco que tiene el

frente Cambiemos, es una canallada, lo hubiesen planteado antes”, disparó el jefe

comunal belicho. “Pido disculpas públicas por los graves errores que estamos

cometiendo”, expresó, para acotar que “pareciera ser que hay muchos que no

entienden que hay gente que está sufriendo y necesita trabajo, que necesita del

compromiso para hacer lo mejor posible”.

“Gana” acatará

Por otra parte, el precandidato a gobernador de “Gana Catamarca”, Flavio Fama,

señaló que la impugnación presentada “seguramente lo resolverá la Justicia y

estimo que se resolverá rápidamente”. En este orden de ideas, afirmó que “se

aceptará lo que la Justicia nos indique”. También indicó que personalmente está en

contra de las reelecciones indefinidas y resaltó que tanto Taritolay como Villagra

“están habilitados a presentarse, a menos que la Justicia diga lo contrario”.

Sin perjuicio de ello, deslizó que existe cierta incoherencia desde la lista de

“Hagamos Catamarca” ya que ambos jefes comunales, “sobre todo Villagra,

compartió lista en dos oportunidades con los precandidatos que hoy lo impugnan”.

En conferencia de prensa, su compañero de fórmula, Hugo Ávila, apuntó a lo

mismo: “Rubén Manzi, en el 2015, fue candidato a diputado provincial y Villagra

iba en la misma lista de él y ya iba por el cuarto mandato. En el 2019 Manzi fue

candidato a diputado nacional y Villagra iba en la misma lista por su quinto

mandato. Nunca lo impugnó y me queda la duda, la incertidumbre, de por qué

tiene reflejos tardíos”.

En esa misma conferencia de prensa, el precandidato a diputado nacional Luis

Lobo Vergara aseguró que “la presentación es extemporánea, por lo cual no

corresponde en estas instancias una impugnación de ese tipo porque no hace otra

cosa que generar ruido”.

Ganar por escritorio

El apuntado desde la misma coalición opositora, el intendente de Antofagasta,

Taritolay, se refirió a la polémica por la impugnación a su precandidatura. En

diálogo con El Esquiú Play, el jefe comunal recordó que durante los últimos ocho

años “venimos trabajando bien, la gente que decidió mi re-reelección y voy a

seguir firme en esto”. En un mensaje directo a las otras filas de Juntos, señaló que

“las elecciones se ganan en las urnas y no el escritorio, como quiere hacer Rubén

Manzi”. “Es un pedido extraño porque lo presentan fuera de término y yo tengo

lista oficializada, presentada en tiempo y forma”, cerró.

Sin colores

El precandidato a diputado nacional Enrique Cesarini (Hagamos Catamarca) salió

al cruce de las declaraciones de sus competidores en las PASO y aseguró que la

presentación “trata de terminar con la hegemonía de poder caudillesco en el

interior, algo que le hace mucho daño a nuestra democracia”. “No se trata de ir en

contra de la otra lista, (…) es tratar de cortar con la perpetuación en el poder de los

intendentes, sea del color político que sea”, remarcó.