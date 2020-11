El ministro de Seguridad de la Provincia, Gustavo Aguirre, adelantó que el Gobierno buscará unificar criterios con los municipios para que la reapertura del turismo no sea un inconveniente y confirmó que se flexibilizarán los protocolos de ingreso. Entre su cartera y el Ministerio de Salud planifican cómo se va a reemplazar el pedido de PCR y la obligatoriedad del aislamiento para los visitantes, pensando especialmente en quienes quieran llegar a Catamarca para pasar fin de año con sus familias. Trabajan con Nación para potenciar la aplicación “Cuidar”.

Hay un proceso de apertura gradual de este aislamiento, amparado en que hay números positivos epidemiológicos que de alguna manera nos respaldan. Se mantiene una tendencia a la baja en los casos, una estabilidad positiva que ha sido observa con buenos ojos por parte de lo que es la comisión público-privada de Salud que asesora al Gobernador, por lo que aceptaron la posibilidad de ir volviendo gradualmente a la normalidad”, indicó Aguirre en Radio Ancasti, donde agregó que esto se debe también a la estación del año, el calor y al aumento de actividades al aire libre que favorecen al panorama epidemiológico.

“El Gobernador nos pidió que analicemos propuestas de flexibilización del ingreso a la provincia. Vamos a ir levantando los requisitos que ya no serían necesarios. Trabajamos con Nación para la implementación de un sistema único en todo el país de inscripción y registración para personas que quieran circular en condición de turistas; la idea es potenciar y perfeccionar la aplicación ‘Cuidar’, que tiene más de 7 millones de personas

adheridas y que en Catamarca no se promocionó mucho porque tenía otros sistemas de control”, explicó el Ministro.

En este sentido, destacó que esa app “es una herramienta muy importante y se la va a adaptar para esta temporada de verano”.

“Se va a basar en el autocontrol de las personas. Y el sistema de control local no lo vamos a levantar porque no todos vienen por turismo, sino que vamos a tratar de armonizar las medidas y unificar criterios para que no sea engorroso para quienes tengan que ingresar a la provincia”, señaló. Es por ello que ayer iniciaron el diálogo con los intendentes para unificar requisitos de circulación.

“Cada municipio tomó sus medidas y queremos tener un criterio más unificado, porque de lo contrario se dificulta la difusión”, sostuvo.

Consultado sobre la flexibilización en otras provincias, Aguirre diferenció a Catamarca porque tiene una situación epidemiológica distinta. “Las que venían levantando los controles de ingreso lo hicieron por motivos distintos.

Córdoba, por ejemplo, tenía una circulación viral muy alta, por lo tanto que ingrese una persona contagiada no le cambiaba mucho el panorama”, remarcó.

“El Gobernador nos pidió esto para armonizar los criterios con Nación, teniendo en cuenta que ya son muchos meses de pandemia y restricciones y hay necesidad de ir liberando el ingreso y también algunas actividades”, agregó.

El Ministro resaltó que están trabajando en estos cambios pensando especialmente en los catamarqueños quequieren regresar a la provincia por las fiestas de fin de año. “Vamos a buscar los requisitos mínimos para el equilibrio entre la posibilidad de circular libremente y no descuidarnos y que se propague el virus internamente. Es un gran desafío, pero está la decisión política de permitir que se pueda ingresar para las fiestas”, finalizó.