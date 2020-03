28 marzo, 2020 1:17

Una anciana falleció de coronavirus en un geriátrico de la Ciudad de Buenos Aires. El desgarrador testimonio de la nieta de una de las residentes.

“Cuando me vio se largó a llorar”: el duro relato de una nieta del geriátrico donde hubo una muerte por coronavirus

Esta semana se vivió un momento de pánico en un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Villa Luro. 15 ambulancias del SAME llegaron al lugar y se llevaron a los 40 ancianos que allí había. El motivo es que días antes una mujer de 82 años presentó síntomas de coronavirus y fue trasladada al Hospital Italiano, donde falleció.

Finalmente se confirmó lo que todos temían: la mujer dio positivo en el test de COVID-19, por lo que los ancianos permanecerán internados ya que podrían haber sido contagiados.

Rocío, nieta de una de las ancianas que vive en el geriátrico, hablo con Crónica TV y relató el horror que están viviendo: “Me dejaron ver a mi abuela de lejos para calmarla porque estaba en estado de shock y no entendía mucho lo que pasaba. Me dijeron los médicos que van a hacerle los estudios de coronavirus y que en 3 días van a estar los resultados. Pero de todas formas va a quedar en cuarentena”.

(Video: Crónica TV)

Y mostró su indignación porque no les informaron lo que había ocurrido: “Esto pasó ayer, las familias tendrían que estar informadas. No puede ser que nos lo enteremos cuando se los están llevando.Cuando mi abuela me vio se largó a llorar. Nosotros le decíamos que estaba todo bien pero le preocupaba vernos con barbijo y guantes. Mi prima y yo le explicamos que iba a estar cuidada y atendida pero no le pude dar un abrazo”.

Protocolo que se llevó a cabo al conocer el fallecimiento de la mujer.

“Es muy triste. Da bronca que cumplimos la cuarentena, que en mi casa estamos todos cuidándonos y por la negligencia de alguien pasa esto. Es horrible, ni hablar que así yo también estoy rompiendo la cuarentena. Mi papá es paciente cardíaco. Es su mamá. Él y mi tía están ahora caminando por las paredes”.

Por último la joven cerró con un pedido especial para la gente: “Lo único que quiero es que todos sean conscientes de esto. Que se cuiden y cuiden a los demás”.

