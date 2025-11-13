Luego de un recorrido que hizo este medio, se puedo notar una importante cantidad de comercios que cerraron sus persianas, quedando un panorama desolador.
En diálogo con algunos comerciantes, comentaron la difícil situación que atraviesa el sector y la importante cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, lo que lleva a replantearse la situación.
Algunos se muestran optimistas pero otros ya piensan una salida con el alquiler de los locales o cerrarlos sin renovación de contratos de alquileres.
Que opinas ? Que puede estar fallando? Cual es la salida?