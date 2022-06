Música

Gorillaz reclutó a Thundercat para su nueva canción «Cracker Island».

La banda virtual estuvo pidiendo últimamente a sus fans que se unan a algo llamado “The Last Cult”, y el bajista Murdoc Niccals es el “autoproclamado Gran Líder” de la secta, según un comunicado de prensa.

“Es agradable estar de vuelta, estoy muy metido en nuestra nueva melodía, me trae recuerdos extraños y aterradores de cosas que aún no han sucedido”, dijo el cantante 2D en un comunicado sobre este regreso.

Escucha este nuevo single producido por Greg Kurstin, Gorillaz y Remi Kabaka Jr:

En 2020, Gorillaz lanzó “Song Machine, Season One: Strange Timez”. Desde entonces, el líder Damon Albarn compartió su nuevo álbum solista “ The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”.

Por su parte, Thundercat publicó en 2020 “It is what it is” y, al año siguiente, el LP le valió el premio Grammy al mejor álbum de R&B progresivo.