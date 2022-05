La ministra de Salud de la Provincia, Manuela Ávila, se refirió a la suba de

casos de Covid en Argentina durante esta última semana. “Si bien asusta

este incremento de casos, es un poco un llamado de atención”, señaló y

reiteró la importancia de adherir a la vacunación.

En ese sentido Ávila, en diálogo con el programa “Catamarca a Diario”,

expresó: “Nosotros ya habíamos puesto de manifiesto que se podía

presentar nuevamente un brote, por lo tanto venimos recomendando

continuar con los mismos cuidados y la adherencia a la vacuna, es algo

que se esperaba y más teniendo en cuenta el otoño – invierno. Si bien

asusta este incremento de casos, es un poco un llamado de atención.

“En lo que respecta a nuestra provincia, seguimos prácticamente sin

casos. Ayer (por el martes) tuvimos algunos casos que se presentaron,

cinco. Sin embargo, veníamos con días sin registro de casos Covid y los

casos son leves, no tenemos internados. Lo que más nos alerta es la poca

adherencia que estamos teniendo a la vacuna, en esta última parte hubo

un relajamiento o decir estamos bien y no me vacuno más”, resaltó.

En esa línea, la ministra agregó: “Entonces vamos más lerdos con la

vacuna y eso nos preocupa, porque uno tiene que tener en cuenta que el

último pico que tuvimos en enero, lo pudimos pasar sin sobresaltos gracias

a la vacuna. No nos tenemos que olvidar de eso y acudir a vacunarnos.

”Vacunas hay, incluso fuimos cambiando de estrategias. Muchas de las

explicaciones de la no adherencia era la cuestión del predio por las

distancias, entonces utilizamos la descentralización en los diferentes

centros de salud, en los CAPS, en el Vacunatorio Central e incluso en

algunos eventos, por ejemplo, la Fiesta de los Buzos, porque nos

preocupaba también el grupo etario de 12 a 17, que tiene menos

adherencia a la vacuna, a la dosis de refuerzo”, afirmó.

Asimismo, Ávila señaló: “Así, seguimos trabajando en nuestro objetivo, que

es mayor adherencia a la vacuna. Tenemos la experiencia y sabemos

cómo manejar la cuestión asistencial, incluso en el último brote no tuvimos

muchas internaciones, las internaciones que se dieron fueron en pacientes

con patologías ya existentes, que son las personas que deben vacunarse”.

Con respecto a los porcentajes de vacunación, la ministra detalló: “En el

grupo etario de 18 o más al día de la fecha estamos con una cobertura con

primera dosis de 94,3%, con el esquema completo 89,3%. O sea que nos

está faltando gente. Y con las dosis de refuerzo, un 52,9%.

”En el grupo de 12 a 17 años, con primera dosis, el 98,6%; con esquema

completo, el 85,9%, y con refuerzo el 30,8%. Y lo otro que también nos

está preocupando son los de 60 años o más: al día de la fecha tenemos

con refuerzo un 67,9%”, indicó.

Por último, la ministra remarcó: “Nosotros continuamos con la

recomendación de seguir usando el barbijo en lugares cerrados, también el

lavado de manos, el alcohol en gel de ser posible, que no son solo válidas

para el Covid sino para todas las enfermedades”.