El movimiento se da en medio de denuncia de presión a los trabajadores por la asistencia a las marchas de Aprosca y la polémica por el estado del nosocomio, que sigue sin tener precisiones. Los movimientos en la cúpula del hospital es marcado como un signo más de la crisis en el sector.

La salida de la dirección general del hospital el Dr. Hernán Toloza es debido a los grandes conflictos en salud y lo reemplazará no un médico sino el CPN Miguel Mosquera. El cargo de director asistente será ocupado por la Dra. Yanina Vázquez, ex residente del Sanatorio Pasteur.

Según la legisladora opositora, la salida de Toloza se da semanas después de haberle pedido la renuncia al Director de Mantenimiento del principal centro de salud. «Reitero, el cambio de funcionarios no va a resolver el abandono, la desidia que vive nuestro hospital. Hoy se cumplen los 30 dias hábiles de la presentación de la nota que eleve al director y se fue sin dar respuestas. Mientras no exista voluntad del gobierno en priorizar la salud pública de nuestra Provincia, seguirán pasando funcionarios que tendrán las manos atadas para dar respuestas», publicó Herrera en sus redes sociales al reflejar no solo los cambios sino el problema de base del hospital.