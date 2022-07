La senadora nacional y exmandataria provincial, Lucía Corpacci, respaldó la

decisión del gobernador Raúl Jalil quien propuso para el puesto de fiscal de

Cámara Criminal de Segunda nominación en la Primera Circunscripción Judicial al

diputado oficialista Augusto Barros. Además, le respondió a la oposición quienes

cuestionaron esa propuesta.

En diálogo con Tveo, Corpacci no se vio extrañada por la postura que asumieron

dirigentes de la oposición respecto a los pliegos de Barros. “La oposición siempre

va a criticar estas cosas” evaluó para remarcar que la propuesta “es potestad del

Ejecutivo y constitucionalmente le corresponde hacerlo”. “Podrá gustarle o no a la

oposición pero el Gobernador está usando las facultades que le delega la

constitución” agregó.

Para Corpacci, las críticas contra Barros fueron por “una cuestión personal ya que

no es una cuestión de forma, ni de fondo, ni de que viole ninguna norma que se

pueda criticar”. “Está dentro de lo previsto” legalmente, cerró.