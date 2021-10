Ayer, en la casa del peronismo local, la dirigencia se reunió con la candidata a

senadora nacional Lucía Corpacci. Allí se habló del trabajo y la estrategia que llevará

adelante el oficialismo, camino a las elecciones del 14 de noviembre, fecha para la

cual la postulante a la cámara alta del Congreso confía “aumentar muchísimo la

diferencia” de votos respecto a la oposición.

En ese encuentro en la sede del PJ, la actual diputada nacional explicó que no se

pudo convocar a toda la dirigencia y militancia “porque este salón tiene un aforo que,

por la pandemia, no podemos superar”. En este sentido, aseguró que prontamente se

llevará adelante otras reuniones con “otros compañeros y compañeras”.

Corpacci destacó ante los presentes el resultado electoral de las elecciones PASO en

la Capital. “Fue inédito, nunca se ganó en la Capital por tanto como se ganó en la

elección” observó. Luego, instó a trabajar mancomunadamente de cara a las

elecciones de noviembre. “El país necesita que aportemos la mayor cantidad de

votos, pasamos por una pesadilla del 2015 al 2019 y el 2019 recuerden lo que fue

festejar cuando volvió el peronismo al gobierno nacional” dijo.

De esta forma, los convocó “que salgamos todos a buscar al último de los

compañeros que no está sentado acá y al último los vecinos que no fue a votar

porque deseo y estoy segura que el 14 de noviembre vamos a aumentar muchísimo

más la diferencia entre una y otra fuerza”.

