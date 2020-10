Coronavirus: Our World in Data eliminó a la Argentina de su conteo de casos

28 octubre, 2020 22:16

Si bien había sido anunciado la semana pasada, Our World in Data oficializó la quita de la Argentina en su base de datos de coronavirus.

Hace una semana había empezado a circular a través de redes sociales y medios de comunicación la noticia de que el organismo Our World in Data, el cual forma parte de la Universidad de Oxford, iba a sacar a la Argentina de su base de datos de casos de coronavirus porque la información era ”poco clara”.

Ahora, a una semana del anuncio, la entidad procedió a quitar al país de su conteo internacional argumentando que ”las cifras agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente”, conforme a lo declarado por uno de los miembros de la organización que recopila datos sobre el avance del coronavirus en el mundo.

Al enterarse de la decisión, quien alzó la voz fue el ministro Ginés González García. El ministro de Salud confirmó que el error por el cual Our World in Data sacó a la Argentina de su conteo es real y aseguró haberlo corregido. No obstante, la decisión siguió firme y el país ya no forma parte de la base de datos.

En ese sentido, Ginés expresó que al ver cómo caía el número de testeos provinciales, se comunicaron con las autoridades pertinentes y éstas le informaron que los resultados negativos no se informaron.

Eso fue lo que la entidad tomó como dato importante para eliminar al país de la base de datos: el no registro de pruebas negativas sesga la tasa positiva hacia arriba, por lo que la información no es clara y precisa en torno a la verdadera evolución del virus.

Por otro lado, la Argentina está dentro de los países cuyos niveles de testeos son los más bajos del mundo y es a lo que los expertos apuntan cuando analizan el avance del virus en el país, otro motivo por el cual Our World in Data confirmó la salida de la Argentina de su conteo.

