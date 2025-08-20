La comunidad de Feria Emprender continúa creciendo y ya reúne a más de 430 emprendedores de distintos rubros que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, potenciar sus ventas y generar nuevas conexiones.

Si sos emprendedor, artista (música, danza) o brindás algún servicio, podés sumarte de manera gratuita registrando tus datos en la página oficial: www.feriaemprender.info. De esta forma pasarás a ser parte de una red que fomenta la economía local y la difusión del talento en todas sus formas.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro que conecte a quienes producen, crean y ofrecen servicios con la comunidad, fortaleciendo el trabajo independiente y el desarrollo regional.

Artículo anteriorCatamarca en el Encuentro de la Pastoral Familiar del NOA
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor