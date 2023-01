EL LUGAR ES MUY VISITADO Y REQUIERE MÁS SERVICIOS

El propietario asegura que lo «hostigan» y desde la comuna informaron que debe cumplir las normas establecidas.

Carlos Segura, propietario de la «Laguna Victoria”, ubicada en la localidad de Collagasta (Fray Mamerto Esquiú), sostiene desde hace varios días que está siendo “hostigado” por los funcionarios municipales, que le exigen una serie de requisitos para contar con la habilitación del complejo y poder trabajar en esta temporada veraniega. Entre los pedidos, la comuna solicitó más baños, ya que solo tienen 2. Además de otros requisitos que la comuna considera que no cumple, pero para Segura tampoco lo cumple el camping Las Pirquitas.

“Hemos recibido una intimación de la municipalidad, en la que nos piden un montón de requisitos que ya hemos presentado en alguna oportunidad, dándonos un plazo para presentar, caso contrario nos clausurarían el predio en plena temporada, cuando comenzamos a querer salir de una crisis que nos ha perjudicado como consecuencia de la pandemia”, manifestó a El Ancasti el empresario.

Segura reveló que el camping de Las Pirquitas recientemente reinaugurado y administrado por la municipalidad, no cuenta con las exigencias que a él le piden, lo que considera injusto.

“Nos piden baños para discapacitados y el camping Las Pirquitas no lo tiene, sin embargo, mis baños están hechos para el ingreso con sillas de ruedas, hicimos actividades para chicos con distintas discapacidades y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Los baños del camping están en alto y hay que subir escalones, no tienen espacio ni siquiera para que gire una silla de ruedas, las cadenas de las mochilas de agua están arriba, no cuentan con agua, las instalaciones eléctricas son un desastre: las térmicas y los cables están hacia afuera”, reveló, para luego seguir narrando.

«El camping no tiene ningún tipo de seguridad, acá nosotros tenemos 16 torpedos, 40 chalecos, 8 handies, silbatos, kayaks que los usamos como medida de seguridad, mientras que en el camping no tienen nada de eso. He visto a niños bañarse en el río sin ninguna seguridad. Me piden cartelería de salida de emergencia, que no la tengo porque me parece ridículo en un lugar abierto, pero ellos tampoco la tienen. Nos solicitan además caminos especiales para gente discapacitada, hacer veredas para sillas de ruedas, cuando acá el suelo es parejo. Nuestras instalaciones están mucho mejor que las del camping municipal”, remarcó.

Desde el municipio de Fray Mamerto Esquiu, dieron a conocer ayer que los pedidos a los que Segura se refiere son los que corresponden para poder tener un emprendimiento privado seguro, ya que en principio bañarse en agua estancada no lo es. En este orden, dijeron a este medio que solicitaron la adecuación de las instalaciones conforme a la demanda del servicio.

El secretario de Gobierno de FME, Tulio Canil, sostuvo: “Entendemos el esfuerzo que hace el emprendedor y el empresario y en aquellos casos en que no tramitaron, no obtuvieron la habilitación o deben adecuar sus instalaciones, les damos un plazo para regularizar la situación. Las clausuras no son intempestivas, es decir, no es que se clausura en la primera visita».

En el caso particular de la laguna, señaló que ya tienen reiteradas notificaciones. De hecho, el comercio ya había sido clausurado hace tres años.

“Regularizó la situación, hizo las modificaciones solicitadas, pero efectuó un cambio de actividad porque iba a tener otro tipo de eventos. Cuando la actividad cambia a veces los requisitos se modifican, en este caso en particular fue eso”, aclaró.

Explicó que en este comercio se solicitó la adecuación de los sanitarios, ya que según el informe técnico realizado, “para la cantidad de gente que recibe no cuenta con la cantidad de sanitarios necesarios. Se le requirió hacer la construcción de dos baños para estar a la altura del servicio, además de cartelería ya que cuentan con una laguna y discutir si el agua es apta para el baño o no, o simplemente para la navegación, que es la actividad que venían realizando, es una actividad muy linda pero riesgosa y eso debemos controlar y ser responsables en el accionar y trabajar en conjunto con los propietarios para que puedan normalizar y seguir prestando el servicio”, sostuvo.

No es el único comercio que fue notificado y en forma paralela, a la fecha fueron notificados otros 77 comercios, entre salones de eventos, quinchos, hospedajes, panaderías, kioscos y otros.

