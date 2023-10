A las 6.30 de esta mañana dotaciones de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, de Capital y El Rodeo, junto a la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia, retomaron los trabajos para contener el incendio que afecta a una vasta zona de las sierras de Ambato.

Ayer, el equipo de hombres y mujeres armados con los típicos chicotes, trabajaron durante horas para contener el fuego en la zona ubicada entre El Monolito y la Gruta de la Virgen ubicados en Ruta N° 4, que une la Capital con El Rodeo, Ambato.

Llamas de 6 metros, contra la fuerza del viento avanzando en ráfagas de más de 40 kilómetros por hora, la escaza o nula humedad en las pasturas, sumado a la negligencia o malicia de las personas, representan las condiciones ideales para que se generen los incendios forestales en zonas de difícil acceso. Si bien no se pudo precisar el origen de este incendio en particular, desde los cuerpos de bomberos se recuerda a la población extremar los cuidados para evitar esta clase de incendios que ponen en peligro no solo a las poblaciones cercanas sino que representan un daño en el ecosistema afectado que tarda años en recuperarse.

Desde horas muy tempranas, el grupo de tareas aguardaba en el Polideportivo de El Rodeo, la llegada del helicóptero para ser trasladado al punto crítico del incendio, ubicado a dos horas de caminata desde la ruta.

Se cree que las condiciones climatológicas pueden empeorar en horas del mediodía.