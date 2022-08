Ayer, los trabajadores y profesionales de la salud salieron masivamente a la calle

reclamando por un salario digno y solicitando que el Gobernador reciba al gremio

Aprosca. Asimismo, en asamblea resolvieron endurecer el plan de lucha sumando

a tres días el paro para la próxima semana.

Al respecto Julio Sánchez, de Aprosca (Asociación de Profesionales de la Salud

de Catamarca), comentó que “se decidió para la próxima semana tres días de

medidas de fuerza, seguir con la misma modalidad que veníamos haciendo y el

jueves manifestarnos”. “El Gobierno no dio respuesta concreta a un petitorio de los

trabajadores de la salud pública, discrimina al gremio Aprosca, el Gobernador le

dio a un sector y nosotros pedimos para todos los trabajadores de la salud”.

“Nosotros no somos cómplices de esta política perversa, mercantilista, el pedido

es para todos los trabajadores de la salud y vamos a seguir en esta lucha, firmes

hasta que el Gobernador nos reconozca”, aseguró.

Por su parte, Graciela Juri señaló: “Nosotros votamos lo que vamos a hacer la

próxima semana hasta tanto nos convoque el Gobernador, que con salud actúa

como un dictador. Nos están acosando, nos están persiguiendo, nos mandan de la

Dirección de Trabajo todo tipo de circulares para que no nos movilicemos y eso es

una manera coercitiva de infundir miedo.

”Nosotros decidimos tres días de paro: miércoles, jueves y viernes y movilización,

y creemos que la ciudadanía debería aportar su presencia en las marchas porque

lo hacemos por todos”, afirmó.

La movilización se realizó por calles céntricas, en donde los trabajadores hicieron

oír sus reclamos. Provistos de pancartas y banderas, se movilizaron desde el

Hospital de Niños, Maternidad Provincial y Hospital San Juan Bautista hacia la

Alameda y desde allí hasta el Ministerio de Salud.

También hubo otras movilizaciones. Personal del Hospital de Villa Dolores, en

Valle Viejo, se manifestó desde el nosocomio hasta Tres Puentes.

En la oportunidad, la médica Luz Tobares dijo que piden un salario digno, el

reconocimiento humano y un trato igualitario a todos los agentes de la salud.

“Lo que pedimos es un salario digno, que se nos reconozca como un capital

humano, no como un recurso humano simplemente: desde el empleado que limpia

hasta los jefes de área, todos son importantes. Salud es un equipo y no es justo

que para algunos sí y para otro no, todos trabajamos y todos queremos un sueldo

digno”.

Además, hubo manifestación en Belén. El médico Oscar Reales dijo que hacen

falta más profesionales en el nosocomio. “El Hospital de Belén es el hospital más

importante que tiene el interior de la provincia y reclamamos lo mismo: una mejora

salarial, bono, que a los precarizados se los contrate necesitamos más gente, que

vengan más profesionales al interior”, señaló el profesional médico.