La localidad de Alijilán sigue creciendo y embelleciéndose con cada obra que se concreta. Bajo la gestión del intendente Raúl Barot, se llevan adelante los trabajos de puesta en valor de la Plaza Cerezo, un espacio que se transforma en punto de encuentro, recreación y orgullo para la comunidad.

Estos avances reflejan el compromiso del municipio con el crecimiento de cada localidad de la jurisdicción de Los Altos, apostando siempre al bienestar de los vecinos y vecinas.

Los Altos municipio continúa construyendo futuro, con más espacios renovados que muestran la belleza y el desarrollo constante de toda la jurisdicción.