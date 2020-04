Ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) anunció que desde el lunes estarán

exceptuadas nuevas actividades en la provincia.

Tras el análisis, se determinó habilitar el ejercicio de su profesión a abogados,

contadores, ingenieros, arquitectos y escribanos, entre otros.

Asimismo, se reactivará la obra privada, por lo que se permite el desempeño de la

actividad a albañiles, electricistas y herrería.

El lunes próximo también volverán a la atención las peluquerías, que deberán

efectuar sus tareas en salón y, específicamente, el trabajo que se habilitó realizar es

el corte de cabello. No se otorga permiso para realizar servicios a domicilio.

En tanto, se otorga el permiso a la atención de pacientes a profesionales de la

psicología, nutrición y kinesiología.

En todos los casos, las actividades deberán desarrollarse mediante estrictos

protocolos, estipulados por cada colegio de profesionales y Cámara de Peluqueros,

respetando las normas sanitarias exigidas.

En todos los casos, se deberán respetar los protocolos establecidos por la

emergencia sanitaria y los específicos de cada actividad. Se hizo hincapié en la

cantidad de personas en locales, consultorios y estudios.

Según se informó desde el COE, en el caso de los trabajos de obra privada, deberán

portar el permiso de circulación expedido por la página oficial de la Provincia:

https://circulacion.catamarca.gob.ar/login.

Por ahora, caminatas no

Consultado sobre la habilitación de caminatas de esparcimiento al aire libre, Martel

dijo que continúan analizando otorgar permisos para realizar este tipo de actividades.

La expectativa de la población realizar entrenamientos o salir a caminar en las

cercanías de la viviendas es permanente tras el anuncio del Gobierno Nacional.

Comercios

La reapertura de locales comerciales de venta de productos no esenciales aún no se

habilita. El vocero del COE comentó, en diálogo con Radio Valle Viejo, que se

mantienen reuniones con representantes del sector en los que se analiza la situación

y las condiciones necesarias para que se permita la atención en comercios.

Analizan más habilitaciones

En el transcurso de la semana próxima, según dijo Martel, los integrantes del COE

continuarán analizando la posibilidad de otorgar la habilitación para que diferentes

sectores puedan retomar la actividad.

Relacionado