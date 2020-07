El Municipio de la Capital no pudo resolver el conflicto con el SOEM y los trabajadores de Higiene Urbana mantienen la medida de fuerza de no trabajar en la recolección de residuos. De esta manera, ya suman cuatros días sin que se preste el servicio, ocasionando que en las veredas de la ciudad se observen cestos de basura repletos con bolsas de basura.

Desde el gremio sostienen que no estan dadas las condiciones de seguridad sanitaria para que los empleados cumplan con el servicio, en el marco de los 7 contagios de coronavirus que dieron en Capital, desde el viernes pasado. Señalan que el Ejecutivo municipal no cumplió con brindar todos los elementos de trabajo que hacen a la seguridad, a pesar de que se firmó un acta acuerdo desde enero, en donde, entre otros elementos, se solicitaban botines para los trabajadores.

Además, aseguran que desde el Municipio se llamó a los empleados de Higiene Urbana, amenazándolos para que salgan en los camiones a recoger la basura y que, incluso, “amenazaron con denunciar a Walter Arévalo (secretario gral del SOEM) y meterlo preso”.

Por su parte, desde el Municipio niegan las acusaciones del gremio y aseguran que se brinda a los trabajadores todos los elementos de seguridad que estableció el Gobierno nacional. Fue el propio intendente Gustavo Saadi quien les pidió a los gremialistas que revean la medida y “estén a la altura de las circunstancias”, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia.

Al mediodía, en declaraciones radiales, Saadi indicó que “hubo un pedido de algunos elementos de seguridad que están llegando hoy, como es el caso de los botines, pero el resto de los elementos de seguridad están, por lo que hoy debería salir el sistema de recolección de residuos”.

“Le pido a los sectores gremiales que estemos a la altura de las circunstancias. Es una situación compleja, difícil y el sistema de recolección es algo muy importante para la salud de las personas”, agregó.

En el mismo sentido, cuestionó a la Corte de Justicia porque “hace una semana tuvimos un fallo en donde para ellos (la recolección de residuos) evidentemente no es un servicio esencial. La verdad, que hay organismos que deberían comenzar a ayudar” y agregó que “hay poderes del Estado que no ayudan en nada”.

