Elías Marcos Abraham Nievas (21), el único imputado por el crimen de Agustín Rasguido ocurrido en diciembre del año pasado en la localidad de Bañado de Ovanta, en el departamento Santa Rosa, continuará detenido por disposición del Fuero Penal Juvenil, que le confirmó la prisión preventiva.

La medida, solicitada por el fiscal Guillermo Narváez, fue confirmada por el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada, quien dio lugar al auto de procesamiento y mantuvo el lugar de detención de Elías Nievas, en la subcomisaría de Banda de Varela.

La defensa del acusado volvió a solicitar el recupero de la libertad bajo una caución y régimen de arresto domiciliario.

El pedido fue denegado por el juez Gershani al entender que Nievas estuvo prófugo de la Justicia y que en caso de encontrarse penalmente responsable en juicio oral, la única condena es de prisión perpetua, pena que no permite ningún beneficio.

Nievas está imputado por el supuesto delito de “homicidio agravado por la alevosía en concurso real con tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en calidad de autor”. El acusado cuenta con el patrocinio del abogado del foro local Jorge De la Fuente.

El crimen de Agustín Rasguido sucedió el pasado 25 de diciembre en El Bañado, Santa Rosa. Por este violento hecho, Nievas fue sindicado pero permaneció prófugo de la Justicia por 99 días y el pasado 2 de abril, en la localidad de Parque San Martín, Partido de Merlo, Buenos Aires, fue hallado.

El joven arribó a Catamarca y tras los controles pertinentes en relación con el COVID-19, fue alojado en una celda especialmente adaptada en la subcomisaría de Banda de Varela.

Por su parte, Verónica, madre de la víctima, aseguró que “desde el primer momento, cuando tuve la noticia del fallecimiento de mi hijo, era la desesperación de saber quién y cómo. Enseguida lo supimos”.

Sostuvo que desde un principio “pusimos todo de nuestra parte para dar con su paradero, pero desapareció por la mala actuación de la Policía. Eso no me lo va a sacar nadie. Se burló todo este tiempo, pero se dio con él. Esto tiene que tener su castigo. Espero que la Justicia no me dé la espalda; nunca me la dio. Siento algo de satisfacción”.

No estuvo infectado

La indagatoria a Nievas estuvo prevista para el viernes 10 de abril, pero debió suspenderse porque el joven sindicado había aducido tener síntomas de COVID-19.

Finalmente, el viernes 24 de abril a la mañana se llevó a cabo la indagatoria en el octavo piso del edificio de la Fiscalía Penal Juvenil de calle Sarmiento y San Martín, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El joven se abstuvo de declarar