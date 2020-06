Tal como lo anunció el gobernador Raúl Jalil durante la campaña, la provincia

comenzará a intervenir en una parte del estadio Bicentenario. Tras años de letargo y

con un estudio de por medio (por el cual se indicaba que había fallos estructurales),

se prevé que las reparaciones al Coloso de la Loma inicien dentro de 15 días. Esto

implicará que el Gobierno se asocie con una empresa privada para destinar una

partida inicial de 15 millones de pesos a la reparación.

El titular de la cartera de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, aseguró

que junto a una firma constructora privada se avanzará con la reparación del

rebautizado “elefante blanco” dentro de una quincena aproximadamente. El ministro

explicó: “Para disminuir los costos de la obra, vamos a entrar nosotros con nuestra

maquinaria para la demoliciones y lo que sea movimiento pesado del estadio”.

A la vez, “junto a una empresa privada, se comenzarán a arreglar los dos

hundimientos de las dos tribunas, la popular norte y la popular sur”, explicó el

funcionario. En este orden de ideas, señaló que se iniciaría “con esa etapa para su

reparación y ya con eso la tribuna estaría en condiciones”.

Mientras llevan a cabo esas tareas, “se irá demoliendo lo que está dañado. Nosotros,

como administración, estimo que en 15 días arrancamos”. Niederle comentó que la

reparación implica “una inversión inicial de 15 millones de pesos a través del sistema

de contratación directa, lo que permite la ley, para ir avanzando despacio en el

arreglo y a la vez observar la disponibilidad de partidas financieras”.

a estrategia que se seguirá, de acuerdo a lo que expresó Niederle en diálogo con La

Brújula, es “que la parte hundida sea sacada para rehacer; después hay pasarelas

dañadas, algunos baños, entre otros; así que todo lo que no es recuperable, será

demolido”.

En cuanto a la platea Este, lindante a la lomada y una de las zonas con mayor daño

estructural, el ministro contempló que “habría que tirarla y reconstruirla

prácticamente”. Sucede que se buscará avanzar con una modificación al sistema de

cañerías del Bicentenario.

“La idea es hacer cañerías por el exterior, que no quede nada enterrado, cambiando

así la estrategia del proyecto del estadio para que a futuro no tengamos problemas

de pérdidas ni se produzcan los hundimientos”, ilustró el titular de obras públicas.

Sobre este eje, mencionó: “Inclusive sobre los baños que quedaron enterrados,

tenemos la idea de sacarlos y hacerlos más elevados, para que no tengan cañerías

enterradas sobre el terraplén”. Eso sí, Niederle indicó que eso ya “sería en una

segunda etapa” de recuperación. “Nosotros vamos a entrar a demoler y la empresa

hará el trabajo de arreglo de las dos cuñas de forma simultánea”, sintetizó el

funcionario los trabajos que se ejecutarán.

Las obras viales

Por otra parte, el ministro Niederle, quien a la vez es presidente de la dirección de

Vialidad Provincial, se refirió a los caminos que se están ejecutando.

Para el caso, indicó que para ruta Nº 1, que une Singuil con Aconquija, “el

financiamiento está asegurado. Comenzamos algunas tareas, ahora nos detuvimos

momentáneamente porque hay que cambiar 4000 metros de red de agua en el primer

tramo”.

Otra de las obras es el camino de El Tolar, el cual afirmó no se detendrá. “La obra

continúa este año sin ningún tipo de problema, la obra no se descartó”, dijo.

A ellas se suma la traza entre Pomán y Concepción, que arrancó recientemente.

“Esta primera etapa va a tener una apertura de siete metros para que se pueda

transitar. No está previsto asfalto porque la obra completa costaría $5000 millones, y

nosotros pensamos invertir en esta etapa $500 millones”, adelantó Niederle.

Relacionado