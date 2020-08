El Richmond, inaugurado en 1933, cerró definitivamente sus puertas. El tradicional

bar del centro, lugar de encuentro de generaciones, golpeado por la crisis que generó

la pandemia por el coronavirus, dejó de ser una de las opciones de los

catamarqueños.

A pesar de haber implementado una serie de estrategias para reponerse al cierre al

que se vio obligado por varios meses, no logró sobreponerse y los ingresos por la

escasa concurrencia determinaron el cierre.

La carga impositiva, la imposibilidad de afrontar los gastos para sostener el bar, la

falta de asistencia para que el local pueda continuar sobrellevando los golpes de la

crisis, generaron que los propietarios decidan el cierre definitivo.

A pesar del panorama, los doce empleados del Richmond fueron reubicados en otro

emprendimiento, propiedad de uno de los dueños.

Alejandro Luna, propietario del Richmond, comentó a El Esquiú.com: “Sí, cerramos.

Lamentable y tristemente cerramos. Es un resultado de toda esta situación que por

falta de empatía, de argumentos hacia la cantidad de obligaciones impositivas que

tenemos nosotros los dueños. Soy parte de un montón de decisiones que se venían

tomando y derivaron en cerrar”.

En relación con la asistencia que requieren para seguir adelante, señala que “sin

lugar a dudas, de hecho desde Fehgra (Federación Empresaria Hotelera

Gastronómica de la República Argentina), se está solicitando mucha ayuda, hay falta

de empatía, insisto con esto. No podemos tener la misma carga impositiva que la que

veníamos teniendo cuando trabajamos normalmente, creo que es un despropósito

todo lo que está sucediendo. El ver que no hay respuestas, sos una cabeza de grupo

que adquirís deudas a diario, es una responsabilidad enorme que termina siendo

nociva para uno mismo. La cabeza de un emprendedor que va detrás de un sueño y

tenés más contras, empezás a analizar la situación”.

En relación con el último tiempo del local, Luna relató: “Redujimos el horario

justamente porque se redujo el horario comercial y después de las 9 de la noche no

había nadie, entonces era prácticamente imposible generar una venta, en el

Richmond no trabajamos con delivery y tener a la gente ahí era complicado.

Empezamos a reducir horario en función de otras acciones ya tomadas, se reinsertó

la gente que estaba sin trabajar en otro local. La gente sigue trabajando. Todos los

empleados han sido reinsertados en el otro emprendimiento”.

Los consumos tras la cuarentena obligatoria bajaron considerablemente, según los

registros estadísticos del bar, la disminución de ingresos fue de un 70 por ciento,

“desde mi interpretación hablo, desde el Estado deben tener la idea que vía delivery

podemos resolver cómo éramos antes, es totalmente erróneo, no hay manera. Nos

reducen el 50 por ciento de las mesas, el cincuenta por ciento del horario, el delivery

nos da el 30 por ciento, y tenemos una carga impositiva que es igual al cien por

ciento, los números no cierran de ninguna manera, entonces deberías terminar

atacando al cliente aumentando los precios y el cliente decide”.

María, la última clienta

El martes a la noche, luego de saber y confirmar el cierre del local, María Susana

Benvenuto, reconocida clienta, pidió tomar el último café.

Desde su juventud, María era clienta permanente del Richmond, reuniones con

amigas, encuentros familiares y reuniones por diferentes motivos eran excusa para ir

al bar.

Hasta el cierre, el hijo de María, Santiago Di Mussio, prestaba servicio en la cocina

del tradicional bar céntrico, lo que la ligó aún más con el lugar y su gente.

“Con lágrimas, María recordó épocas de su vida en el local y manifestó su tristeza por

dejar de contar con su lugar”.

